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Akbank Son Dakika! Akbank Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek?

Akbank Son Dakika! Akbank Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek?

Türkiye’nin en çok kullanıcıya sahip bankalarından birisi olan Akbank iki gündür süren bir erişim problemi ile karşı karşıya! Milyonlarca kullanıcının Akbank mobil ve Akbank web sitesine erişim sağlayamaması 6 Temmuz 2021 sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Peki, Akbank düzeldi mi? Akbank ne zaman düzelecek?

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:20
Akbank Son Dakika! Akbank Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek?

Milyonlarca kullanıcının mağduriyetine sebep olan Akbank, erişim sıkıntısını ortadan kaldıramadı. Salı sabah erken saatlerde ortaya çıkan erişim problemi pek çok kişinin endişesine sebep oldu. İki gündür çözülemeyen problem bu sabah Akbank düzeldi mi? sorusunun sorulmasına sebep oldu. Peki, Akbank düzeldi mi? Akbank çöktü mü?

Akbank Ne Zaman Düzelecek?

Akbank Çöktü mü?


6 Temmuz Salı günü sabah erken saatlerden itibaren Akbank kullanıcıları hesaplarına ulaşamıyor. Akbank tarafından gelen açıklamalara göre sistemde meydana gelen problem kullanıcıların Akbank'a erişememesine sebep oluyor. Kullanıcılar Akbank çöktü mü sorusunu gündeme getirirken Akbank ise herhangi bir siber saldırı olmadığını teknik ekiplerin problemi çözmek adına çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Akbank Düzeldi mi?


Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de iki gündür süren Akbank erişim problemli oldu. Akbank düzeldi mi sorusunu gündeme getiren kişilere henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Akbank'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre Akbank'ın herhangi bir siber saldırıya uğramadığı belirtildi. Peki, Akbank ne zaman düzelecek?

Akbank düzeldi mi?


Akbank Ne Zaman Düzelecek?


Akbank probleminin ne zaman düzeleceği hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Akbank teknik ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ve Akbank'ın erişim sorununun kısa süre içerisinde düzeltilmeye çalışılacağı açıklandı.

Akbank ne zaman düzelecek sorusu Akbank'ın yapacağı resmi açıklamanın ardından cevaplandırılacak.

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