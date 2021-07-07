Akbank Son Dakika! Akbank Düzeldi mi? Akbank Ne Zaman Düzelecek?

Milyonlarca kullanıcının mağduriyetine sebep olan Akbank, erişim sıkıntısını ortadan kaldıramadı. Salı sabah erken saatlerde ortaya çıkan erişim problemi pek çok kişinin endişesine sebep oldu. İki gündür çözülemeyen problem bu sabah Akbank düzeldi mi? sorusunun sorulmasına sebep oldu. Peki, Akbank düzeldi mi? Akbank çöktü mü?









Akbank Çöktü mü?



Akbank Düzeldi mi?



Akbank Ne Zaman Düzelecek?

6 Temmuz Salı günü sabah erken saatlerden itibaren Akbank kullanıcıları hesaplarına ulaşamıyor. Akbank tarafından gelen açıklamalara göre sistemde meydana gelen problem kullanıcıların Akbank'a erişememesine sebep oluyor. Kullanıcılarsorusunu gündeme getirirken Akbank ise herhangi bir siber saldırı olmadığını teknik ekiplerin problemi çözmek adına çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de iki gündür süren Akbank erişim problemli oldu. Akbank düzeldi mi sorusunu gündeme getiren kişilere henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Akbank'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre Akbank'ın herhangi bir siber saldırıya uğramadığı belirtildi. Peki,Akbank probleminin ne zaman düzeleceği hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Akbank teknik ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ve Akbank'ın erişim sorununun kısa süre içerisinde düzeltilmeye çalışılacağı açıklandı.düzelecek sorusu Akbank'ın yapacağı resmi açıklamanın ardından cevaplandırılacak.