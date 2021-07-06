Akbank Çöktü mü? Akbank’a Nasıl Girilir? Akbank Mobil Neden Açılmıyor? Akbank Düzeldi mi? Akbank'tan Son Dakika Açıklaması Geldi!

Akbank kullanıcılarının Akbank internet sitesi ve Akbank mobil uygulamasına girememesiyle birlikte Akbank çöktü mü tartışması başladı. Mobil uygulamaya giriş yapamayan vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Akbank tarafından sistemsel incelemeler gerçekleştirildi. 6 Temmuz Salı sabahı Akbank hesabı olan kişilerin sisteme girişlerde sıkıntı yaşadığı belirlendi. Peki, Akbank'a nasıl girilir? Akbank son dakika açıklaması





Akbank Çöktü mü?



Akbank'a Nasıl Girilir?



6 Temmuz Salı sabahı Akbank sisteminde yaşanan sistemsel hata Akbank kullanıcılarının sisteme girmesine engel oldu. Pek çok kişiden gelen şikayet üzerine gerçekleştirilen incelemelerde Akbank sitesinin ve Akbank mobil uygulamasının çöktüğü belirlendi. Akbank hesabı olan kişilerden gelenise gündem konusu oldu. İşlem yapmak isteyenlerin Akbank web sitesi ve Akbank mobil uygulamasına girerken ‘Bu siteye ulaşılamıyor.' Yazısı ile karşılaştıkları görüldü. Akbank teknik ekibi yaşanılan sistemsel sorunun çözülmesi için çalışmalarına devam ediyor.Acil işlem yapması gereken ve Akbank uygulamalarından mobil olarak faaliyet gerçekleştirmek isteyen kişiler Akbank'a girmenin yollarını arıyor. Sistemsel bir hata sebebiyle Akbank web sitesi ve mobil uygulamasında meydana gelen çöküntünün sebebi henüz bilinmiyor. Akbank teknik ekibi Akbank çöküntü problemini çözmek için uğraşıyor.ve daha fazlası önümüzdeki saatlerde Akbank'ın gerçekleştireceği düzeltme sonrasında cevaplandırılacak. Yaşanılan sistemsel hatanın birkaç saat içerisinde ortadan kaldırılacağı düşünülüyor.