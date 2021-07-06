Ada Masalı 4. Bölüm İzle Ada Malası 5. Bölüm Fragmanı Ada Masalı 4. Bölümde Ne Oldu?

Star TV'nin sevilen yaz dizilerinden birisi olmayı başaran Ada Masalı pek çok sahnesiyle seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. İlk bölümden itibaren büyük beğeni alan Ada Masalı 4. Bölüm ile ekranlara gelecek. Peki, sevilen dizi Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı 5. Bölüm fragmanı



Ada Masalı Yeni Bölümde Neler Olacak?



Ada Masalı Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?