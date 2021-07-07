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8 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 8 Temmuz Perşembe Hangi Diziler Var?

8 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 8 Temmuz Perşembe Hangi Diziler Var?

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarda yeni bir gün daha başlıyor. 8 Temmuz 2021 Perşembe günü sevilen kanalların birbirinden farklı dizileri yeni bölümleri ile seyirciyle buluşacak. Birbirinden başarılı dizilerin seyircisiyle buluşacağı 8 Temmuz 2021 Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? 8 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 8 Temmuz Perşembe Hangi Diziler Var?

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04
8 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 8 Temmuz Perşembe Hangi Diziler Var?

8 Temmuz Perşembe 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?


Türkiye'nin en çok sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizi, yarışma ve haber programlarının yeni bölümlerinin yayınlanacağı 8 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? İşte 8 Temmuz perşembe yayın akışı...

8 Temmuz 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı


•08.00 Kahvaltı Haberleri
•10.00 Kardeşlerim
•13.00 ATV Gün Ortası
•14.00 Maraşlı
•16.20 Bir Zamanlar Çukurova
•19.00 ATV Ana Haber
•20.00 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
•22.15 Uzay Yolcuları
•00.25 Ölümcül Makineler

8 Temmuz 2021 Perşembe KANAL D Yayın Akışı


•07.00 Sihirli Annem
•09.00 Neler Oluyor Hayatta
•11.00 Yaprak Dökümü
•13.00 Magazin D Yaz
•14.00 Yalan Dünya
•16.15 Aşk-ı Memnu
•18.45 Kanal D Ana Haber
•20.00 Medusa Darbesi
•23.15 Operasyon 41

8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı


•07.00 Medcezir
•09.15 Yüksek Sosyete
•10.30 Erkenci Kuş
•13.30 Aramızda Kalsın
•16.30 Güzel Köylü
•18.30 Star Haber
•20.00 Kazara Aşk
•00.30 Yerli Dizi Tekrar

8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı


•06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
•07.30 Kalp Atışı
•10.00 Yeni Gelin
•13.00 Bir Şansım Olsa
•14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
•18.45 Show TV Ana Haber
•20.00 Ağır Romantik
•22.15 Ağır Romantik Tekrar

8 Temmuz 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

•08.00 Çalar Saat
•11.00 Şef Akademi Doğada
•13.45 Aşk Mantık İntikam
•16.15 Kefaret
•19.00 Fox Ana Haber
•20.00 Kefaret
•00.15 Aşk Mantık İntikam

8 Temmuz 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı


•05:38İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
•05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
•06:50 Vuslat
•10:25 Tozkoparan
•12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
•15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
•19:00 Ana Haber (Canlı)
•19:55 Doğrusu Ne?
•20:00 Seksenler (Altyazılı)



8 Temmuz 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı


•06.30 Kanal 7'de Sabah
•08.00 TV Filmi Balıkçının Karısı
•10.00 Yemin
•11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı
•13.20 Emanet
•14.30 Mutfağım Şahane
•15.30 Masum
•18.00 Kanal 7 Haber Saati
•19.00 Baş Tacım
•21.30 Diriliş Ertuğrul
•00.20 TV Filmi Dilek Ağacı

8 Temmuz 2021 Perşembe TV 8 Yayın Akışı


•06.30 Oynat Bakalım
•07.15 8'de Sağlık
•08.30 Masterchef Türkiye
•13.15 Doya Doya Moda
•17.15 Masterchef Türkiye
•20.00 Masterchef Türkiye
•00.15 Dizi
•01.30 Doya Doya Moda
•04.00 Kırmızı Oda

İşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 8 Temmuz Perşembe 2021 yayın akışı!

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