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7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi ve 52 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:04
7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan test sayısı 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı. 5 bin 160 kişi koronavirüse yakalandı. Maalesef 52 vatandaşımız salgından yaşamını yitirdi. 4 bin 636 kişi ise hastalığı atlatmayı başardı.

AŞILAMADA MUĞLA'NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Aşılamada Covid-19 gelişmeleriyle ilgili yeni ekrana geçilen 4 Temmuz'dan bu yana süren durum bugün de devam etti. Aşılama yüzdesi en yüksek kent Muğla olurken, bu noktada en zayıf şehir ise Siirt oldu. Muğla'da aşılama oranı yüzde 80.08, Siirt'te ise yüzde 28.6 olarak kayıtlara geçti.


 
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