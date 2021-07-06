7 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 7 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 7 Temmuz Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 7 Temmuz Çarşamba Hangi Diziler Var? 7 Temmuz Çarşamba Dizileri

Heyecanla izlenen çarşamba günü dizileri bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bu akşam hangi diziler yer alacak? İşte 7 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 7 Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı
7 Temmuz Çarşamba 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir gün heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizilerin, yarışmaların ve haber programlarının seyircisiyle buluşacağı 7 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi diziler var?
7 Temmuz 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı
•08.00 Kahvaltı Haberleri
•10.00 Kardeşlerim
•13.00 ATV Gün Ortası
•14.00 Maraşlı
•16.20 Bir Zamanlar Çukurova
•19.00 ATV Ana Haber
•20.00 Şans Kapıyı Çalınca
•22.35 Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı
•01.40 Akıncı
7 Temmuz 2021 Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
•07.00 Sihirli Annem
•09.00 Neler Oluyor Hayatta
•11.00 Yaprak Dökümü
•13.00 Magazin D Yaz
•14.00 Yalan Dünya
•16.15 Aşk-ı Memnu
•18.45 Kanal D
Ana Haber
•20.00 Transformers
•23.15 Transformers-Tekrar
7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı
•07.00 Medcezir
•09.15 Yüksek Sosyete
•10.45 Kaçak Gelinler
•13.15 Aramızda Kalsın
•16.20 Güzel Köylü
•18.30 Star Haber
•20.00 Ada Masalı
•00.15 Kazara Aşk
7 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı
•06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
•07.30 Kalp Atışı
•10.00 Yeni Gelin
•13.00 Bir Şansım Olsa
•14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
•18.45 Show TV Ana Haber
•20.00 Cam Tavanlar
•23.40 İp Man
7 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
•08.00 Çalar Saat
•11.00 Şef Akademi Doğada
•13.45 Mucize Doktor
•16.15 Aşk Mantık İntikam
•19.00 Fox Ana Haber
•20.00 Kefaret
•00.15 Aşk Mantık İntikam
7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
•05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
•05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
•06:50 Vuslat
•10:25 Tozkoparan
•12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
•15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
•19:00 Ana Haber (Canlı)
•19:55 Doğrusu Ne?
•20:00 Seksenler (Altyazılı)
7 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı
•06.30 Kanal 7'de Sabah
•08.00 TV Filmi ‘Yüce Dağ Başında'
•10.00 Yemin
•11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı
•13.20 Emanet
•14.30 Mutfağım Şahane
•15.30 Masum
•18.00 Kanal 7 Haber Saati
•19.00 Baş Tacım
•21.30 Diriliş Ertuğrul
•00.20 Gülcü Baba
7 Temmuz 2021 Çarşamba TV 8 Yayın Akışı
•06.30 Oynat Bakalım
•07.15 8'de Sağlık
•08.30 Masterchef Türkiye
•13.15 Doya Doya Moda
•17.15 Masterchef Türkiye
•20.00 Masterchef Türkiye
•00.15 Dizi
•01.30 Doya Doya Moda
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında 7 Temmuz Çarşamba 2021 yayın akışı
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