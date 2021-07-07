5 banka aynı kampanyayı yapacak! Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, CepteTEB bankalarından 10000 bin TL faizsiz kredi!

Ziraat Bankası, Odeabank, Yapı Kredi Bankası , QNB Finansbank ve CepteTEB son dakika kampanyasını duyurdu. 5 banka birleşerek aynı kampanyayı yapacak. Uygun faizlerle kredi vereceklerini duyuran 5 bankadan kredi alacak kişiler 10.000 TL krediyi çok kolay bir şekilde alabilecek. 36 ay vadeli ve düşük faizli krediler için kampanya başlatan Ziraat Bankası, Odeabank, Yapı Kredi Bankası , QNB Finansbank ve CepteTEB ihtiyaç kredilerinde hemen onay verecek. Sizde 5 banka içinden müşterisi olduğunuz bankadan hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz. Peki Ziraat Bankası, Odeabank, Yapı Kredi Bankası , QNB Finansbank ve CepteTEB kredi kampanyasının detayları ne? Ziraat Bankası, Odeabank, Yapı Kredi Bankası , QNB Finansbank ve CepteTEB kampanyalarına nasıl başvurulur? Sizler için bankaların son dakika kredi kampanyalarının detaylarını yazdık.





YAPI KREDİ BANKASI 10.000 TL KREDİ KAMPANYASI



ZİRAAT BANKASI 10.000 TL KREDİ KAMPANYASI



QNB FİNANSBANK 10.000 TL KREDİ KAMPANYASI



ODEABANK 10.000 TL KREDİ KAMPANYASI



CEPTETEB 10.000 TL KREDİ KAMPANYASI



Yapı Kredi bankası üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun müşteriler, Yapı Kredi'den 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilir. Ayrıca 10.000 TL kredi başvurusu yapıldığında 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmanız mümkün. Bireysel TC KİMLİK ve aylık gelir yazarak 4411'e mesaj atarsanız kredi başvurusu yapabilirsiniz.Ziraat Bankası'ndan şartlara uygun kişiler ihtiyaç kredisi çekebilir. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi kullanabilirsiniz. Ancak yeni işe başlayanlar ya da sigortası olmayanlar onay alamaz.Bankaya TC kimlik numaranızı 5030'a göndererek ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Onayladığınız krediyi internet bankacılığını kullanarak alabilirsiniz.Son günlerde Odebank ihtiyaç kredisi tercih edilen bankaların başında geliyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler, 3 aylık sigortası olması durumunda banka şubelerinden sadece kimlikle başvuru yapabilir. Ayrıca internet bankacılığından ya da SMS üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.CepteTeb bankasına kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygunsanız hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Eğer banka müşterisi değilseniz de banka kredi başvurusu yapabilir ve adresinizde onaylanan kredinizi kullanabilirsiniz. 10.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vade ile işlem yapacaksınız.