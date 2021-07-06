Rusya'da uçakla irtibat kesildi!

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre Petropavlovsk-Kamçatski kentinden Palana'ya doğru hareket eden uçağın radardan kaybolduğu belirtilirken uçakta 22 yolcu ve 6 görevlinin olduğu detayı yer aldı.



RUS BASININDAN AÇIKLAMA



Rus haber ajanslarının Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

