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Londra merkezli Drone Wars: Türkiye İHA gücü olarak yükseliyor!

Londra merkezli Drone Wars: Türkiye İHA gücü olarak yükseliyor!

Londra merkezli Drone Savaşları sitesi, Türkiye'nin İHA programına ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, S/İHA üretimine ve ihracatına devam ederken, Avrupalı güçler uyuyor" ifadesine yer verdi. Yazıda, Türkiye’nin, ABD ve İsrail’in S/İHA teknolojisine meydan okuduğu belirtilerek "Türkiye, giderek artan sayıda ölümcül insansız hava aracı kapasitesine sahip" denildi.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 19:19
Londra merkezli Drone Wars: Türkiye İHA gücü olarak yükseliyor!

Dünya medyasının manşetinden düşürmediği Türk İHA/SİHA'larıyla ilgili bir yazı da Londra merkezli Drone Wars (Dron Savaşları) Platformu tarafından yayımlandı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ OYUNCU HALİNE GELDİ! 

Doğu Akdeniz Politik'in haberine göre, yazıda, Türkiye’nin S/İHA üretimini hızlandırdığı ve bu alanda liderliğe oynadığına dikkat çekilerek "İHA programı, Türkiye’yi küresel drone pazarında önemli bir oyuncu haline getirdi" denildi.

Caner Çifti'nin çevirisine göre yazıda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’nin dünya pazarındaki prestijli itibarının bir başka nedeni de ürünlerinin savaş alanında yüksek profilli başarılar elde etmesidir. TB2 ve diğer S/İHA’ların artık savaşta kanıtlanmış makineler olduğu konusunda yaygın bir kabul var.

AVRUPALILARIN UTANIYOR OLMASI MUHTEMEL! 

Avrupalı güçlerin, Türkiye’nin bir insansız hava aracı süper gücü olarak yükselişinde uyumaktan utanıyor olması muhtemel.

TÜRKİYE PAZARA LİDERLİK ETMEYE HAZIRLANIYOR! 

Türkiye, küresel drone endüstrisinde bir prestij elde etti. Türkiye’nin, giderek artan sayıda ölümcül insansız hava aracı kapasitesi var. Türkiye, üretim hattından çıkan yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla artık sadece küresel pazarı takip etmeyi değil, ona liderlik etmeyi amaçlıyor.

 
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