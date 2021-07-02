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Lisa BLACKPINK'ten Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Gruptan Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Kimdir? Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten Ayrılıyor mu?

Lisa BLACKPINK'ten Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Gruptan Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Kimdir? Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten Ayrılıyor mu?

Blackpink grubunun sevilen ismi Lisa gündem konusu oldu! KPOP severlerin ikiye ayrılmasına sebep olan gündemde kimi fanlar Lisa’nın şirketinden ayrılmasına sevinirken kimi fanlar ise Lisa’nın yola devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Peki, Blackpink Lisa gruptan ayrılıyor mu? Blackpink Lisa kimdir?

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 13:48
Lisa BLACKPINK'ten Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Gruptan Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Kimdir? Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten Ayrılıyor mu?

Blackpink grubunun başarılı üyesi Lisa'nın şirketinden ayrılma haberi sosyal medyada yankı uyandırdı! Binlerce Blackpink hayranının yorumunu alan gelişme Blackpink Lisa gruptan ayrılıyor mu? sorusunun sorulmasına sebep oldu. Peki, Blackpink Lisa gruptan ayrılıyor mu? Blackpink Lisa kimdir? Lisa Blackpink grubundan ayrıldı mı? Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten Ayrılıyor mu?

Blackpink Lisa Kimdir?


Blackpink Lisa, tam adıyla Lalisa Manoban son zamanların sevilen isimleri arasında yer alıyor. İçinde bulunduğu Blackpink grubunda yaptığı sahne şovları ile dikkat çeken Lisa, pek çok kişinin Blackpink Lisa kimdir? sorusunu gündeme getirmesine sebep oldu. Peki, başarısıyla adından söz ettiren Blackpink Lisa kimdir?

Lalisa Manoban, sahne adıyla Blackpink Lisa Blackpink grubunun dansçısı ve aynı zamanda lider rapçisidir. Taylandlı olan şarkıcı, 2016 yılında YG Entertaintment tarafından oluşturulmuş olan ve kısa süre içerisinde dünyada yankı uyandıran Blackpink grubunun üyeleri arasında yer almaktadır. Başarısı ve danslarıyla pek çok kişinin beğenisini üzerine toplayan Blackpink Lisa son zamanların en çokm aratılan isimlerinden olmayı başarmıştır.

Blackpink Lisa Gruptan Ayrılıyor mu? Blackpink Lisa Kimdir?

Blackpink Lisa Kaç Yaşında?


Blackpink grubunun sevilen üyesi Lisa hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de Blackpink Lisa kaç yaşındadır konusudur. Lisa Manoban 23 yaşındadır.

Blackpink Lisa'nın Doğum Günü Ne Zaman?


Blackpink Lisa 27 Mart 1997 yılında doğmuştur.

Blackpink Lisa Gruptan Ayrılıyor mu?

Blackpink Lisa Gruptan Ayrılıyor mu?


Blackpink Lisa'nın şirketiyle arasında yaşanan sorunlar beraberinde Blackpink Lisa YG Entertaintment'ten ayrılıyor mu sorusunu getirmiş olsa da bu konuda herhangi bir açıklama gerçekleştirilmemiştir. Lisa'nın beklenen açıklamasının ardından Blackpink Lisa gruptan ayrılıyor mu sorusunun cevabı resmiyet kazanacak.

Blackpink Lisa gruptan ayrıldı mı? Lalisa Manoban Blackpinkten ayrılıyor mu? konusunu gündeme getiren fanlar iki gruba ayrılırken bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları yaşanıyor.

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