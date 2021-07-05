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Kalp Yarası 2. Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 2. Bölüm İzle Kalp Yarası Oyuncuları ve İsimleri

Kalp Yarası 2. Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 2. Bölüm İzle Kalp Yarası Oyuncuları ve İsimleri

Ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası her geçen gün daha büyük bir seyirci kitlesine ulaşıyor! Bu akşam ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak konusu seyirci tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Yaz dizileri arasında yerini koruyan ve büyük ilgi gören Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası son bölümde neler oldu?

Dizi / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:19
Kalp Yarası 2. Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 2. Bölüm İzle Kalp Yarası Oyuncuları ve İsimleri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası ilk bölümden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Kısa süre içerisinde oldukça geniş bir kitleye ulaşan Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Aşkın ve heyecanın dorukta olduğu Kalp Yarası 2. bölümde neler oldu? Kalp Yarası 3. Bölüm fragmanı

Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak?


Ferit ve Ayşe'nin herkesi şaşkına çeviren nikahı Antakya'nın gündemine damgasını vurdu. Hande bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle arasında bulunan ilişkiyi tamamen kesti. Gelecek için yaptığı planlar çöken Azade Hanım ise Ayşe'nin gelini olmasını kabul etmeyecektir. Ferit çevresindeki herkesi aşk evliliği yaptığına ikna etmeye çalışırken Ayşe ise karşısında Hande ve Azade'yi bulur. Kalp Yarası yeni bölümde bu olaylar gerçekleşirken Kalp Yarası son bölümde neler oldu?



Kalp Yarası Hangi Kanalda?


Kalp Yarası dizisi yeni bölümü her pazartesi KANAL D ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.

Kalp Yarası Son Bölümde Neler Oldu?


Ferit Sancakzade, Antakya'nın oldukça varlıklı ailelerinden birinin veliahdıdır. Ayşe ise kendi ayakları üzerinde duran ve İstanbul'da yaşayan hayat dolu genç bir kızdır. Ailesinin tercih ettiği Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit'in düğün öncesinde dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit, Ayşe ile karşılaşır. Medeniyetin beşiği olan Antakya'da geçen dizi aşkı ve acıyı ele almaktadır. Peki, Kalp Yarası dizisi konusu nedir?

Kalp Yarası Konusu Nedir?


Kalp Yarası dizisi Antakya'nın köklü ailelerinin bitmek bilmeyen çatışmalarının ortasında kalan çocuklarının hayat hikayesini ele almaktadır. Dizi aile çatışmaları içerisinde aşklarını yaşamaya çalışan Ferit ve Ayşe'nin aşkını anlatmaktadır.

Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?


Kalp Yarası dizisinin çekimleri Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirmektedir. İlk bölümünde kullanılan set yerlerinin seyirci tarafından beğenilmesi üzerine ortaya çıkan Kalp Yarası nerede çekiliyor sorusuna yapımdan cevap gecikmedi! Kalp Yarası Hatay'ın merkez ilçesinde bulunan Antakya'da çekilirken bazı sahnelerde ise farklı mekanlar kullanılıyor.



Kalp Yarası Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın paylaştığı Kalp Yarası dizisi ve oyuncuları oldukça fazla kişi tarafından merak ediliyor. İşte Kalp Yarası oyuncuları ve isimleri;

•Gökhan Alkan

•Yağmur Tanrısevsin

•Merve Çağıran

•Toprak Can Adıgüzel

•Şenay Gürler

Kalp Yarası Yeni Bölüm Ne Zaman?


Kalp Yarası her Pazartesi saat 20.00'da ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.

Kalp Yarası konusu nedir? ve daha fazlası yapımın yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.

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