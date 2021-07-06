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İşte 'Boş odada da çalışırım' diyen CHP'li Karalar'ın makam odası!

İşte 'Boş odada da çalışırım' diyen CHP'li Karalar'ın makam odası!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, geçtiğimiz yıl, bir altyapı şirketine olan borç nedeniyle makam odasındaki eşyalara haciz konulmasının ardından, "Boş odada da çalışırım" ifadelerini kullanmıştı. Tasarruf tedbirleri kapsamında 2 bin 500'den fazla çalışanın işine son veren CHP'li Karalar'ın odasındaki değişim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda dikkat çekti.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 21:21
İşte 'Boş odada da çalışırım' diyen CHP'li Karalar'ın makam odası!

ltyapı şirketine borcunu ödemeyen CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, geçtiğimiz yılın temmuz ayında haciz gelmişti.

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan ve tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek 2 bin 500 kişiden fazla işçinin işine son veren Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu görüntüler üzerinden mağduriyet yaratarak, 'Ben boş odada da çalışırım' ifadelerini kullanmıştı.

Karalar o dönemde yere bağdaş kurduğu ve tahta sandalye ile masada oturduğu anları basına servis ederek haciz işlemine tepki göstermişti.





AKŞENER'İN ZİYARETİ SIRASINDA GÖRÜNTÜLENDİ! 

Karalar'ın makam odasındaki değişim Akşener'in ziyaretinde ortaya çıktı.

 
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