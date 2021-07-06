İşte 'Boş odada da çalışırım' diyen CHP'li Karalar'ın makam odası!

ltyapı şirketine borcunu ödemeyen CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, geçtiğimiz yılın temmuz ayında haciz gelmişti.



31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan ve tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek 2 bin 500 kişiden fazla işçinin işine son veren Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu görüntüler üzerinden mağduriyet yaratarak, 'Ben boş odada da çalışırım' ifadelerini kullanmıştı.



Karalar o dönemde yere bağdaş kurduğu ve tahta sandalye ile masada oturduğu anları basına servis ederek haciz işlemine tepki göstermişti.











AKŞENER'İN ZİYARETİ SIRASINDA GÖRÜNTÜLENDİ!



Karalar'ın makam odasındaki değişim Akşener'in ziyaretinde ortaya çıktı.