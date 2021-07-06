İmamoğlu'dan ODA TV'ye ısmarlama haber! Metrobüs kazasının sorumluluğunu üstlenmedi

Önceki gün İstanbul'da meydana gelen metrobüs kazasının hasar boyutunu gizlemek amacıyla ODA TV ile işbirliği yapan Ekrem İmamoğlu yine yalan haber yaptırdı.





ODA TV'YE ISMARLAMA HABER YAPTIRDI

NE OLMUŞTU?

Olayı kamufle etmek için bazı medya kuruluşlarının hedef alındığı haberde yer alan şu cümleler büyük dikkat çekti: "Hükümete yakın medya, kazayı gazete sayfalarına taşıyarak, suçu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na attı."Önceki gün Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi. Duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı, vatandaş mağdur oldu.