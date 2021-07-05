Çocukların Cinsel İstismara Uğradığı Nasıl Anlaşılır? Çocuklarda Cinsel İstismar Belirtileri Nelerdir? Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğun Psikolojisi Nasıldır? Çocuklarda Cinsel İstismar

Cinsel istismar herkesin başına gelebilecek ciddi problemlerden birisidir. Kişinin isteği dışında gelişen bu durum hangi yaş grubunda yaşanırsa yaşansın ilerleyen yaşlarda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ancak bu yazıda çocukların uğradığı cinsel istismardan bahsederken aynı zamanda cinsel istismara uğramış çocuklara nasıl bir yaklaşım gergilenmelidir tartışmasından bahsedeceğiz.





Çocuğun Cinsel İstismara Uğradığı Nasıl Anlaşılır?



Çocuklarda Cinsel İstismar Belirtileri Nelerdir?



Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?



Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Psikolojisi Nasıldır?

Çocuk istismarı günümüzün kanayan yaralarından birisidir. Özellikle çocuklar ile sınırlandırılamayacak olan bu durumu çocuklarda anlamak oldukça zordur. Çocuk ruhunda derin yaralar açılmasına sebep olan bu durum çocuğun psikolojik halinde meydana gelen değişikliklerle ve davranış bozukluklarıyla anlaşılabilmektedir. Peki,Cinsel istismar ile karşı karşıya kalan çocuklar kendilerini ifade ederlen cümlelerden değil imalardan ve bedensel hareketlerden yararlanırlar. Bu durum çoğu zaman çocukların konuşarak değil bedensel hareketlerle cinsel istismarı ele verdiklerini açıklar.Cinsel istismara uğrayan çocukların çevresine karşı daha temkinli ve korku dolu oldukları görülmektedir. En ufak temasta dahi irkilmelerine sebep olan bu durum çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını gösterir.Cinsel istismar gören çocukların psikolojik olarak etkilendiği ve gece kabuslar gördükler görülmektedir. Huzursuz ve korku dolu uykular cinsel istismarın habercisi olabilir.Tetikleyici unsurun ne olduğuna bağlı olarak unsurun görülmesiyle birlikte çocukta çığlık, kaçma eylemi, çeşitli refleksler görülebilir. Bu durumun da çocuklarda cinsel istismarın görüldüğünün sinyali olabilir.Çocuğun istismarcısının yakın çevreden olması durumunda kişiyle karşılaşması da çeşitli tepkiler vermesine sebep olabilir. Bu durumda istismarcı ortaya çıkabilmektedir.Çocukların cinsel istismara uğradığını anlamak ileri yaş grubunun cinsel istismara uğradığını anlamaktan daha zordur. Bu sebepleSorusunun cevabının bilinmesi oldukça önemlidir. Alanında uzman psikologların görüşleri doğrultusunda* Okul başarısında azalma,* Derslere karşı ilgisizlik,* Asosyallik,* Çevreye karşı korku,* Oral, anal ve vajinal enfeksiyon görülmesi,* Yetişkinlerin cinsel davranışlarına karşı ilgi,* Kendini ifade ederken cinselliğe vurgu yapması,* Altına ıslatma,* Büyük tuvaletini kaçırma,* Uyku bozuklukları görülmesi,arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden adli işlemler başlatılmalı ve psikolojik destek alınmalıdır.Cinsel istismar başlı başına çok ciddi yıkımlara sebep olan bir durumdur. Bu sebeple özellikle cinsel istismara uğrayan çocuklara yaklaşırken oldukça dikkatli davranmak gerekmektedir. Peki,Önceliklegöz önünde bulundurulmalıdır. Zorlayıcı ya da herhangi bir şekilde şiddet ile bağlantısı olan herhangi bir yaklaşım sergilenmemelidir. Çocuğu tetikleyecek olan unsurlardan kaçınılmalıdır ve ona yaşadığı psikolojik yıkım asla hatırlatılmamalıdır. Kötü anıların hatırlanmasına sebep olacak olan yaklaşımlar çocukların daha büyük yaralar almasına sebep olabilir. Bu sebeple çocuğa yaklaşırken onu anlayabildiğinizi göstermek son derece önemlidir.Her şeyden önemlisi ise cinsel istismara uğrayan çocuğa artık güvende olduğunun gösterilmesidir. Bir daha zorbalığa maruz kalmayacağını gören ve psikolojik destek alan çocukların travmalarını daha rahat atlattıkları bilinmektedir. Peki,Cinsel istismara uğrayan çocuklar gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak istismarın belirtilerini üzerlerinde taşımaktadırlar. Ancak bu durum çocuğun çevresi ve ebeveynleri tarafından kısa süre içerisinde anlaşılabilecek durumlar arasında yer almamaktadır. Cinsel istismarın belirtilerini ve cinsel istismara uğrayan çocuk psikolojisini anlamak için oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. Peki,Cinsel istismara uğrayan çocuğun içe kapanıklığı, çevresindeki kişilere karşı tedirginliği olabilir. Bu durum en küçük temasta ve davranışta çocuğun aşırı tepkiler vermesine sebep olur.•Düşük özbenlik,•Vücudundan utanma,•Suçluluk duygusu,•Depresyon,•Ait olamama duygusu,•Cinsel ve fiziksel saldırılara karşı kendini koruyamama durumu,•Kendine zarar verme,•Depresyon,•İçe kapanıklık,•Aşırı utanç duygusu,•Karşı cinsten korkma,•Sürekli ve sebepsiz ağlama,•Anksiyete ve panik,sonucu ortaya çıkan faktörlerdir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden tıbbi ve psikolojik destek almak son derece önemlidir.? ve daha fazlası alanında uzman psikologların görüşleri doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmaktadır.