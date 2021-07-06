AUZEF Sınav Sonuçları Açıklandı! AUZEF Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı AUZEF Bütünleme Sınavı Sonuçları Açıklandı mı? 2021 AUZEF Bahar Yılı Bütünleme Sınavları Ne Zaman Açıklanacak?

2020-2021 Eğitim öğretim döneminin sonuna gelinirken bütünleme sınavları gerçekleştirildi. Final sınavı ile dersi veremeyen öğrenciler için gerçekleştirilen bütünleme sınavları 01-05 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. AUZEF final sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilen AUZEF bütünleme sınavları ne zaman açıklanacak?





AUZEF Bütünleme Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

2021 AUZEF Bahar Yılı Bütünleme Sınavları Ne Zaman Açıklanacak?



AUZEF Yeni Kayıt Dönemi Ne Zaman Başlayacak?



1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen AUZEF bütünleme sınavları 5 Temmuz 2021 tarihinde son buldu. Milyonlarca öğrencinin girdiği AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.araştırmasını yapan kişilere henüz resmi bir yanıt verilmedi. Heyecanla beklenen sınav sonuçlarının AUZEF takvimi ve geçen yıllarda açıklanma sürelerine göre önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Birkaç gün içerisinde açıklanması beklenen AUZEF bütünleme sınav sonuçları sonrasında 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonuna gelinecek.20210-2021 Eğitim döneminin son sınavlarının açıklanmasına günler kaldı! Bahar yılının sonuna gelinirken AUZEF sınav takvimine göre 1-5 Temmuz tarihleri arasındagerçekleştirildi. AUZEF öğrencilerinin bütünleme sınavlarının sonra ermesinin ardından gündeme gelen 2021 AUZEF sınavları ne zaman açıklanacak sorusu ise henüz cevaplandırılmadı. Geçmiş yılların AUZEF sınav açıklama tarihlerine bakıldığında 5-12 Temmuz arasında AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı düşünülüyor.Auzef yeni kayıt döneminin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. AUZEF bütünleme sınavlarının açıklanması sonrasında AUZEF akademik takviminin yayınlanması bekleniyor. 2021-2022 AUZEF akademik takvimin yayınlanmasının ardından AUZEF yeni kayıt dönemi ne zaman başlayacak sorusu cevap bulacak.tarihi AUZEF'in yapacağı açıklamanın ardından resmiyet kazanacak.