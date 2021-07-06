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Almanların gündemi yerli otomobil TOGG var!

Almanların gündemi yerli otomobil TOGG var!

Türkiye’nin milli gururu yerli otomobili TOGG Alman devlet televizyonunda gündem oldu. Otomotivde en büyük markalara sahip olan Almanya’da ZDF, "Türkiye'nin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Konumsal avantajlarını kullanmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 18:28
Almanların gündemi yerli otomobil TOGG var!

Alman devlet televizyonu ZDF'de, Jörg Hendrik Brase tarafından yerli otomobil TOGG ile ilgili bir yazı yayımladı.

Türkiye'nin iddialı bir hedef peşinde olduğunun belirtildiği yazıda, TOGG'un gelecek yılın sonundan itibaren montaj hattından ineceği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"ULUSLARARASI PAZARI FETHETMEK İSTİYORLAR"

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Alman gazetecilerle bir araya geldiğinde 'Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz" diyerek ulusal ve uluslararası pazarı fethetmek istediklerini açıkladı.



"İYİ PLANLANMIŞ BİR ÇALIŞMA YAPTILAR"

TOGG, bir devrim vaat etmiyor, kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var.

"TÜRKİYE'NİN KONUMSAL AVANTAJI VAR"

Türkiye bir otomotiv ihracat merkezi. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışına teslim ediliyor. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Artık bu konumsal avantajlarını kendi amaçları için kullanmak istiyorlar.

 
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