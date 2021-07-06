Akbank Çöktü mü? Akbank’a Nasıl Girilir? Akbank Mobil Neden Açılmıyor?

6 Temmuz Salı sabahı Akbank Mobil hesaplarına giremeyen kullanıcılardan şikayet geldi! Banka müşterilerinin an itibariyle Akbank internet sitesi ve Akbank mobil uygulamaya girememesi büyük tepki uyandırdı. Akbank mobil üzerinde yaşanan giriş hatası üzerine Akbank çöktü mü sorusunu gündeme getiren mobil bankacılık kullanıcılarına cevap gecikmedi! Peki, Akbank mobil çöktü mü? Akbank’a nasıl girilir?
Akbank kullanıcılarının Akbank internet sitesi ve Akbank mobil uygulamasına girememesiyle birlikte Akbank çöktü mü tartışması başladı. Mobil uygulamaya giriş yapamayan vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Akbank tarafından sistemsel incelemeler gerçekleştirildi. 6 Temmuz Salı sabahı Akbank hesabı olan kişilerin sisteme girişlerde sıkıntı yaşadığı belirlendi. Peki, Akbank'a nasıl girilir?