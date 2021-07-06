Akbank’a Siber Saldırı mı Yapıldı? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank’a Siber Saldırı İddiası Akbank'a Nasıl Girilir? Akbank'tan Son Dakika Açıklaması

Akbank web sitesi ve mobil uygulamaları bugün sabah saatleri itibariyle erişime kapandı! Akbank kullanıcılarının isyanı üzerine sosyal medyada Akbank ne zaman düzelecek sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı! Peki, Akbank'a siber saldırı iddiası doğru mu? Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Akbank ne zaman düzelecek?





Akbank'a Siber Saldırı mı Yapıldı?



Akbank Ne Zaman Düzelecek?



Akbank'a Siber Saldırı İddiası Doğru mu?



Türkiye'nin en çok kullanıcıya sahip olan bankalarından birisi olan Akbank'a bugün sabah saatleri itibariyle erişim sağlanamadı. Milyonlarca kullanıcının endişesine sebep olan durum akıllaraSorusunu getirdi. Akbank'ın hâlâ erişime açılmayan sistemi üzerinegüçlenirken henüz Akbank'tan resmi bir açıklama gelmedi.6 Temmuz saat 08.00 itibariyle Akbank mobil ve web sitesine erişim sağlanamadı. Milyonlarca kullanıcının yaşadığı erişim sorunu sonrasında meydana gelenSorularına henüz cevap verilmedi. Akbank'ın yapacağı resmi açıklamayı bekleyen kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden tepki veriyor. Pek çok kişinin mağduriyetine sebep olan Akbank ne zaman düzelecek? Konusu her ne kadar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor olsa da resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Akbank'ın sistemlerine erişimin sağlanamaması beraberinde Akbank'a siber saldırı iddiası getirdi. Akbank'ın resmi hesabı üzerinden yayınladığı yazısorusuna cevap vermese de kullanıcıların rahatlamasına sebep oldu. Sistemde yavaşlama ve kesintilerin yaşandığını açıklayan Akbank, ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Müşterilerden anlayış bekleyen Akbank'ın sisteminin ne zaman düzeceği ise merak konusu…yapıldı ve daha fazlası Akbank'ın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklamalar sonrasında resmiyet kazanacak.hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. İlgili birimlerin çalışmaları devam ediyor.