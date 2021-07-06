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Akbank’a Siber Saldırı mı Yapıldı? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank’a Siber Saldırı İddiası Akbank'a Nasıl Girilir? Akbank'tan Son Dakika Açıklaması

Akbank’a Siber Saldırı mı Yapıldı? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank’a Siber Saldırı İddiası Akbank'a Nasıl Girilir? Akbank'tan Son Dakika Açıklaması

Türkiye’nin en büyük bankaları arasında bulunan Akbank’a erişim sağlanamıyor. 6 Haziran 2021 Salı sabah saatleri itibariyle Akbank web sitesi ve Akbank mobile giriş yapamayan kullanıcılar isyan etti! Sabah saatlerinden itibaren sisteme giriş yapamayan kullanıcılar Akbank’a siber saldırı mı yapıldı? Sorusunun cevabını arıyor. Akbank’ta hesabı olan kullanıcıların endişelenmesine sebep olan Akbank ne zaman düzelecek? İşte Akbank’a siber saldırı iddiası detayları…

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 14:24
Akbank’a Siber Saldırı mı Yapıldı? Akbank Ne Zaman Düzelecek? Akbank’a Siber Saldırı İddiası Akbank'a Nasıl Girilir? Akbank'tan Son Dakika Açıklaması

Akbank web sitesi ve mobil uygulamaları bugün sabah saatleri itibariyle erişime kapandı! Akbank kullanıcılarının isyanı üzerine sosyal medyada Akbank ne zaman düzelecek sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı! Peki, Akbank'a siber saldırı iddiası doğru mu? Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Akbank ne zaman düzelecek?

Akbank'a Siber Saldırı mı Yapıldı?


Türkiye'nin en çok kullanıcıya sahip olan bankalarından birisi olan Akbank'a bugün sabah saatleri itibariyle erişim sağlanamadı. Milyonlarca kullanıcının endişesine sebep olan durum akıllara Akbank'a siber saldırı mı yapıldı? Sorusunu getirdi. Akbank'ın hâlâ erişime açılmayan sistemi üzerine Akbank'a siber saldırı iddiaları güçlenirken henüz Akbank'tan resmi bir açıklama gelmedi.

Akbank Ne Zaman Düzelecek?

Akbank Ne Zaman Düzelecek?


6 Temmuz saat 08.00 itibariyle Akbank mobil ve web sitesine erişim sağlanamadı. Milyonlarca kullanıcının yaşadığı erişim sorunu sonrasında meydana gelen Akbank ne zaman düzelecek? Sorularına henüz cevap verilmedi. Akbank'ın yapacağı resmi açıklamayı bekleyen kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden tepki veriyor. Pek çok kişinin mağduriyetine sebep olan Akbank ne zaman düzelecek? Konusu her ne kadar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor olsa da resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Akbank'a Siber Saldırı İddiası Doğru mu?


Akbank'ın sistemlerine erişimin sağlanamaması beraberinde Akbank'a siber saldırı iddiası getirdi. Akbank'ın resmi hesabı üzerinden yayınladığı yazı Akbank'a siber saldırı mı yapıldı sorusuna cevap vermese de kullanıcıların rahatlamasına sebep oldu. Sistemde yavaşlama ve kesintilerin yaşandığını açıklayan Akbank, ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Müşterilerden anlayış bekleyen Akbank'ın sisteminin ne zaman düzeceği ise merak konusu…

Akbank'a Siber Saldırı İddiası

Akbank'a siber saldırı mı yapıldı ve daha fazlası Akbank'ın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklamalar sonrasında resmiyet kazanacak. Akbank'a siber saldırı iddiası hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. İlgili birimlerin çalışmaları devam ediyor.

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