Ada Masalı 5. Bölüm Fragmanı Ada Masalı Konusu Nedir? Ada Masalı Dizisinde Şok Ayrılık

Star TV'nin sevilen yaz dizilerinden birisi olmayı başaran Ada Masalı pek çok sahnesiyle seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. İlk bölümden itibaren büyük beğeni alan Ada Masalı 4. Bölüm ile ekranlara gelecek. Peki, sevilen dizi Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı 5. Bölüm fragmanı



Ada Masalı Yeni Bölümde Neler Olacak?



Ada Masalı Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?

Ada Masalı Konusu Haziran'ın Hakan'ı karşısında görmesi büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. Hakan'ın ne yapacağı belli olmayan hareketleri Haziran'ı zor duruma soktu. Eylül ve Adar'ın gerçekleşmesi planlanan nişan partisine çok az bir süre kaldı. Parti için her detay hazırlanmışken genç çift büyük bir kavganın ortasına düşer. Haziran ise kavganın asıl sebebinin Poyraz'ın söylediği bir şeyden kaynaklandığını öğrenir. Poyraz bu durumda kendini son derece haklı bulurken Haziran'ın sakladığı sırrı bir kişi daha öğrenmek üzeredir.Başrollerinde Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan 'ın bulunduğu Ada Masalı Star Tv 'nin başarılı yaz dizileri arasında yerini aldı. Ada Masalı Deniz karakter ile seyirci çıkan Alp Narvuz dizide doğma büyüme adalı rolünü üstleniyor. Ayça Ayşin Turan 'ın canlandırdığı Haziran karakter ise şehirden başka yerde yaşamam mümkün değil diyen bir karakter olarak seyirciyi kendisine hayran bırakıyor. Yeni bölümlerde ikilinin arasında yaşanan çekişme ile birlikte diziye olan ilgi daha da artacak. Peki,Ada Masalı'nın reyting rekorları kıran yeni bölümü sonrasındagündem konusu oldu. Başarılı bir oyuncu kadrosundan oluşan dizi her salı yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor.•Ayça Ayşin Turan•Alp Navruz•İpek Tenolcay•Nihan Büyükağaç•Bülent Çolak•Cem Anıl Kenar•Beril Pozam•Özge Demirtel•Rami Narin•Eylül Ersöz•Bedia EnerAda Masalı oyuncu kadrosunu oluşturmaktadır. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Ada Masalı dizisi her geçen gün daha fazla oyuncu ile ekranlara gelmektedir.bu akşam saat 20.00'da STAR TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümü sonrasında verilecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise sürpriz bir ismin Ada Masalı dizisinden ayrılacağı iddialar dahilinde bulunuyor.