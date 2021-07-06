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12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu!

12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu!

Ordu’da seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu, 12 kişiyi katletmişti. Hakim karşısına çıkan zanlı hakkında verilen karar belli oldu. Seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu, müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 18:22
12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu!

Samsun ve Ordu'da 12 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu, Türkiye'nin il seri katili olarak adlandırılmıştı. Seri katil zanlısı, 12 cinayetin 5 tanesinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mehmet Ali Çayıroğlu, bugün ise Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kez daha mahkemeye çıktı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlanan katil zanlısı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde öldürülen Şeker Köseoğlu ile birlikte Hasan Bayram cinayetleriyle ilgili duruşmaya katıldı. Şeker Köseoğlu cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS CEZASI

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Şeker Köseoğlu'nu kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasına ve herhangi bir takdir indiriminin uygulanmamasına karar verildi. Yine öldürülen Şeker Köseoğlu'nun büyükbaş hayvanları ve kişisel eşyalarının yağmalanması ile ilgili 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan Bayram cinayeti ile ilgili duruşma devam ediyor. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği iddia edildiği 12 farklı cinayetin 6'sından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

 
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