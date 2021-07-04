Yavuz Selim Osmanoğlu Kimdir? Yavuz Selim Osmanoğlu Kiminle Evlendi?

II. Abdülhamit'in 5. Kuşaktan torunu Yavuz Selim Osmanoğlu İstanbul'da gerçekleştirilen nikah ile dünya evine girdi. 2. Abdülhamit'in torunu olması sebebiyle oldukça fazla ilgiyi üzerine çeken Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir?
Yavuz Selim Osmanoğlu Kimdir?
Sultan 2. Abdülhamit'in torunu olan Yavuz Selim Osmanoğlu dün gerçekleşen düğün ile İstanbul'da dünya evine girdi. Gıda mühendisi olan ve Osmanlı torunlarından birisi olan Yavuz Sultan Selimoğlu'nun evliliği üzerine 9 yıl aradan sonra İstanbul'da şehzade düğünü gerçekleştirildi. Düğünün gündem olmasının ardından Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir?
Sorusu sorulmaya başladı! Yavuz Selim Osmanoğlu 2. Abdülhamit Han'ın 5. Kuşak torunlarından birisidir.
Yavuz Selim Osmanoğlu'nun Düğünü Nerede Oldu?
Sultan 2. Abdülhamit'in. 1868 yılında tahta geçmesiyle birlikte 1976 yılına kadar 8 yıl ikamet ettiği Maslak Kasrı, Yavuz Sultan Selimoğlu'nun nikahına ev sahipliği yaptı! Osmanlı şehzadesi düğünü haberinin yayılmasıyla birlikte gündeme gelen Yavuz Selim Osmanoğlu'nun nikahı nerede oldu
sorusuna Maslak Kasrı cevabı verildi!
Gelin ve damadın nikah şahitliğini Ekmeleddin İhsanoğlu
ve Şevki Yılmaz gerçekleştirdi!
Yavuz Selim Osmanoğlu Kiminle Evlendi?
Yavuz Selim Osmanoğlu'nun Maslak Kasrı'nda gerçekleştirilen nikahı sonrasında Yavuz Selim Osmanoğlu kiminle evlendi
konusu merak ediliyor. 2. Abdülhamit Han'ın 5. Kuşaktan torun olan Yavuz Selim Osmanoğlu Gıda Mühendisi Damla Işık ile evlendi.Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir?
sorusu bu şekilde yanıt bulmuştur.