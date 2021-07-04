USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
Yavuz Selim Osmanoğlu Kimdir? Yavuz Selim Osmanoğlu Kiminle Evlendi?

Yavuz Selim Osmanoğlu Kimdir? Yavuz Selim Osmanoğlu Kiminle Evlendi?

II. Abdülhamit’in 5. Kuşaktan torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi! İstanbul’da gerçekleştirilen nikahın ardından pek çok kişiden Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir? Sorusu geldi! Gündemi sarsan ve sosyal medyada oldukça fazla konuşulan Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir? Yavuz Selim Osmanoğlu kiminle evlendi? 2. Abdülhamit’in torunu Yavuz Selim Sultanoğlu İstanbul’da evlendi. İşte Yavuz Selim Osmanoğlu hakkında tüm detaylar....

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 16:07
Yavuz Selim Osmanoğlu Kimdir? Yavuz Selim Osmanoğlu Kiminle Evlendi?

II. Abdülhamit'in 5. Kuşaktan torunu Yavuz Selim Osmanoğlu İstanbul'da gerçekleştirilen nikah ile dünya evine girdi. 2. Abdülhamit'in torunu olması sebebiyle oldukça fazla ilgiyi üzerine çeken Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir

Yavuz Selim Osmanoğlu Kimdir?


Sultan 2. Abdülhamit'in torunu olan Yavuz Selim Osmanoğlu dün gerçekleşen düğün ile İstanbul'da dünya evine girdi. Gıda mühendisi olan ve Osmanlı torunlarından birisi olan Yavuz Sultan Selimoğlu'nun evliliği üzerine 9 yıl aradan sonra İstanbul'da şehzade düğünü gerçekleştirildi. Düğünün gündem olmasının ardından Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir? Sorusu sorulmaya başladı! Yavuz Selim Osmanoğlu 2. Abdülhamit Han'ın 5. Kuşak torunlarından birisidir.

Yavuz selim osmanoğlu kimdir?

Yavuz Selim Osmanoğlu'nun Düğünü Nerede Oldu?


Sultan 2. Abdülhamit'in. 1868 yılında tahta geçmesiyle birlikte 1976 yılına kadar 8 yıl ikamet ettiği Maslak Kasrı, Yavuz Sultan Selimoğlu'nun nikahına ev sahipliği yaptı! Osmanlı şehzadesi düğünü haberinin yayılmasıyla birlikte gündeme gelen Yavuz Selim Osmanoğlu'nun nikahı nerede oldu sorusuna Maslak Kasrı cevabı verildi!

Gelin ve damadın nikah şahitliğini Ekmeleddin İhsanoğlu ve Şevki Yılmaz gerçekleştirdi!

Yavuz selim osmanoğlu kiminle evlendi?

Yavuz Selim Osmanoğlu Kiminle Evlendi?


Yavuz Selim Osmanoğlu'nun Maslak Kasrı'nda gerçekleştirilen nikahı sonrasında Yavuz Selim Osmanoğlu kiminle evlendi konusu merak ediliyor. 2. Abdülhamit Han'ın 5. Kuşaktan torun olan Yavuz Selim Osmanoğlu Gıda Mühendisi Damla Işık ile evlendi.

2. abdülhamid han kimdir


Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir? sorusu bu şekilde yanıt bulmuştur.

Yavuz Selim Osmanoğlu’nun Düğünü Nerede Oldu?Ekmeleddin İhsanoğluYavuz Selim Osmanoğlu Kiminle Evlendi?Yavuz Selim Osmanoğlu’nun Düğünü Nerede Oldu?Yavuz Selim Osmanoğlu Kimdir?

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı