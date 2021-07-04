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Türkiye Yunanistan Maç Sonucu 63-81 Türkiye Yunanistan Maçını Kim Kazandı? FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri Finaline Kim Kaldı?

Türkiye Yunanistan Maç Sonucu 63-81 Türkiye Yunanistan Maçını Kim Kazandı? FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri Finaline Kim Kaldı?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final maçına çıktı! A Milli Erkek Basketbol Takımının Yunanistan’la oynadığı maçta nefesler tutuldu! Dün gece oynanan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final maçını kim kazandı? Türkiye Yunanistan maçını kim kazandı? Türkiye Yunanistan FIBA erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final maçı kaç kaç bitti?

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 10:28
Türkiye Yunanistan Maç Sonucu 63-81 Türkiye Yunanistan Maçını Kim Kazandı? FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri Finaline Kim Kaldı?

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final maçı dün gece oynandı! Milyonların heyecanla sonucunu beklediği FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri finalisti kim oldu? 

FIBA Olimpiyat Elemeleri Yarı Final Maçını Kim Kazandı?


A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen maçının ardından FIBA Olimpiyat Elemeleri Yarı Final maçını kim kazandı sorusu sosyal medyanın gündemi haline geldi. Kanada'da oynanan yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 skorla mağlup oldu. Bu maç sonucuyla Türkiye, elemelere yarı finalde Yunanistan'a karşı kaybederek veda etti.



Türkiye Yunanistan Maç Sonucu Kaç Kaç Bitti?


Türkiye- Yunanistan maç sonucu 81-63'lük skorla son buldu.


FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri A Milli Takım Kadrosu



FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri Türkiye Yunanistan maçı öncesi taraftardan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri A Milli Takım kadrosu nasıl olacak sorusu gündeme geldi. İşte FIBA

Erkekler Olimpiyat Elemeleri A Milli Takım kadrosu!


Doğuş Özdemiroğlu 2, Furkan Korkmaz 20, Cedi Osman 4, Ersan İlyasova 6, Ömer Faruk Yurtseven 2, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 2, Buğrahan Tuncer 8, Melih Mahmutoğlu 7

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri Yunanistan Kadrosu


FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final Yunanistan kadrosu; Calathes 18, Sloukas 15, Mitoglou 10, Giannopoulos 4, Papagiannis 14, Antetokounmpo 2, Chrysikopoulos, Kaselakis 2, Katsivelis, Kavvadas 2, Larentzakis 14 isimlerinden oluştu.



FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 1. Periyot Kaç Kaç Bitti?


FIBA Erkekler Olimpiyat Elemelerinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan'ın 1. Periyot sonucu 22-8 olarak bitti. Devre arasını 33-27'lik skorla veren Türkiye- Yunanistan FIBA Erkekler Olimpiyat elemeleri yarı final maçında heyecan doruklara çıktı! Peki, Türkiye Yunanistan maçı 3. Periyot kaç kaç bitti?

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 3. Periyot Kaç Kaç Bitti?


Türkiye Yunanistan maçı 3. Periyot 47-51'lik skor ile tamamlandı. Peki, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kaç kaç bitti? Türkiye Yunanistan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri Türkiye: 61 Yunanistan:81 skorları ile son buldu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri Yarı Final Maçı Nerede?


Yarı final maçının oynanmasının ardından FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final maçı nerede sosyal meydanın gündemine geldi. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final maçı Victoria Memorial Arena'da gerçekleşti.

Dün gece gerçekleşen maçın ardından Türkiye Yunanistan yarı final maçı kazananı belli oldu!

Fiba Olimpiyat Elemeleri Yarı Final Maçını Kim Kazandı?Türkiye Yunanistan Maç SonucuErsan İlyasovaFiba Erkekler Olimpiyat Elemeleri 1. Periyot Kaç Kaç Bitti?Fiba Erkekler Olimpiyat Elemeleri Yunanistan Kadrosu

 
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