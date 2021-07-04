Tosuncuk Mehmet Aydın'ın İfadesi Açıklandı! Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu? Tosuncuk Neden Teslim Oldu?



Tosuncuk Mehmet Aydın'ın telsim olma haberinin gelmesinin ardından büyük bir gelişme yaşandı! Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2018 yılında yaptığı büyük vurgun ile kayıplara karışmasının ardından pek çok kişi maddi zarara uğrası! Teslim olma açıklaması ile dolandırılan kişileri heyecanlandıran Tosuncuk Mehmet Aydın neden teslim oldu? Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu mu?





Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu?



Tosuncuk Mehmet Aydın Neden Teslim Oldu?



Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye Ne Zaman Getirildi?



Tosuncuk Mehmet Aydın Nerede Teslim Oldu?