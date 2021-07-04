Tosuncuk Mehmet Aydın'ın İfadesi Açıklandı! Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu? Tosuncuk Neden Teslim Oldu?

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın telsim olma haberinin gelmesinin ardından büyük bir gelişme yaşandı! Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2018 yılında yaptığı büyük vurgun ile kayıplara karışmasının ardından pek çok kişi maddi zarara uğrası! Teslim olma açıklaması ile dolandırılan kişileri heyecanlandıran Tosuncuk Mehmet Aydın neden teslim oldu? Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu mu?
Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu?
Tosuncuk lakabıyla bilinen ve 2018 yılında büyük bir dolandırıcık haberiyle akıllara kazınan Mehmet Aydın teslim oldu!
Teslim olacağım açıklamalarını gerçekleştirmesinin ardından Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu mu sosyal medyanın en çok aratılanları arasına girdi! Türk yargısına teslim olan Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi! Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın neden teslim oldu?
Tosuncuk Mehmet Aydın Neden Teslim Oldu?
Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği talep üzerine Brezilya
tarafından sınır dışı edildi! Yaptığı vurgunun ardından belirli bir süre kırmızı bültenle aranan Tosuncuk'un birkaç açıklamasıyla birlikte teslim olacağı açıklamasını gerçekleştirmesi kendi isteğiyle teslim olduğunu gözler önüne serdi.
Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye Ne Zaman Getirildi?
Türkiye'nin talebi sonrasında Brezilya
tarafından sınır dışı edilen Mehmet Aydın, Sao Paulo kentinde bulunan Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan teslim alındı. Peki, Tosuncuk
Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman getirildi?
Brezilya'dan teslim alınan Tosuncuk, Türkiye saatleriyle 09.40'ta havalanan THY uçağı ile saat 22.30'da Türkiye'ye getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Tosuncuk, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi. Hakkında 4 gün gözaltı kararı verilen Tosuncuk, emniyetteki süresini tamamlaması sonrasında İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.
Tosuncuk Mehmet Aydın Nerede Teslim Oldu?
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın teslim olma haberinin sosyal medyada yankılanmasının üzerine Tosuncuk Mehmet Aydın nerede teslim oldu?
sorusu gündeme geldi. Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da Türk yargısına teslim oldu ve Türkiye'ye getirildi.Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir
?
ve daha fazlası gelen bilgiler doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.