Son Dakika Tosuncuk Davası Tosuncuk Mehmet Aydın’ın İlk Sözleri Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu?

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2018 senesinde yaptığı büyük dolandırıcılık ile kayıplara karışmasından sonra pek çok kişi dolandırıldı! Üç yıl aranın ardından teslim olma açıklaması üzerine nefesler tutuldu! Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı mı?



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Tosuncuk Mehmet Aydın Kimdir?



Tosuncuk Mehmet Aydın Kaç Yaşındadır?



Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu?



Tosuncuk Mehmet Aydın'ın İfadesi Açığa Çıktı mı?



Çiftlik Bank CEO'su olan ve Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın 3 yıl önce gerçekleştirdiği Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile gündeme gelmişti. 2018 yılında gerçekleştirdiği Çiftlik Bank vurgunu sonrasında kayıplara karışanTosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991 yılında doğmuştur. 2018 yılında yaptığı Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile gündeme gelmesinin ardından 500 milyon TL para ile kayıplara karışmıştır. Pek çok kişinin dolandırılmasına sebep olan Mehmet Aydın, 3 yıllık aradan sonra Türk yargısına teslim oldu. Oldukça fazla Türk vatandaşını dolandıranise ismini ilk kez duyanların en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor.Mehmet Aydın, ilk ve ortaokulu Bursa'da tamamladı. Çiftlik Bank'ı ilk aşamada dijital oyun olarak ortaya çıkaran Tosuncuk Mehmet Aydın, elde ettiği paralarla 5 ay sonra İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği kurmuştur. Çiftlik Bank CEO'su Tosuncuk Mehmet Aydın, kendinden 20 yaş küçük Sıla Aydın ile evlenmiştir. Tosuncuk Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın boşandığı iddia ediliyor olsa da Avukat Yörük, gerçekleştirdiği açıklamada boşanmanın gerçekleşmediğini belirtti.2018 yılında yaptığı Çiftlik Bank vurgununun ardından dolandırılan pek çok kişisorusunu gündeme getirdi. Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın internette yer alan bilgiler doğrultusunda 31 yaşındadır.Tosuncuk lakabıyla bilinen ve dolandırıcılık haberiyle pek çok kişinin aklına kazınan Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Türk yargısına teslim olacağım açıklamalarını gerçekleştirmesi sonrasında Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu mu sosyal medyanın en çok aratılanları arasına girdi! Türk yargısına teslim edilen Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi!mehmet aydın teslim oldu mu?' />Gelen son dakika haberleri doğrultusunda Tosuncuk Mehmet ilk ifadesi ‘Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum.'' Şeklinde olmuştur. Yurt dışında bulunan çevresinin kendine zorluk çıkardığını belirten Mehmet Aydın'ın resmi ifadesinin ise henüz alınmadığı belirtti. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan ifadesinde ise çeşitli baskılara uğradığı yer alıyor.sorusu ve daha fazlası önümüzdeki günlerde yapılması beklenen açıklamalar sonrasında resmiyet kazanacak.