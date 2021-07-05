İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı yaklaşırken çeşitli sorular gündeme geliyor. Kurban kesecek olan vatandaşların heyecanı devam ederken kurban bayramında kısıtlamaların olup olmayacağı konuşuluyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarının ise devam edip etmeyeceği merak konusu! Peki, Kurban Bayramında aşı yapılacak mı?





Kurban Bayramında Kısıtlama Var mı?



Kurban Bayramında Aşı Yapılacak mı?



Kurban Bayramında Aile Sağlık Merkezlerinde Aşı Yapılacak mı?



1 Temmuz itibariyle Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Kaldırılan kısıtlamaların ardından Kurban Bayramı tarihinin yaklaşması isesorusunun gündeme gelmesi sonrasında açıklama gecikmedi! Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinden gelen açıklamalar doğrultusuna Kurban Bayramında kısıtlama olacak mı tartışması sonlandırıldı. Öngörülere göre Kurban Bayramı süresince herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle kaldırılan kısıtlamalar Kurban Bayramı süresince de herhangi bir şekilde gündeme getirilmeyecek.Kurban Bayramına sayılı günler kala koronavirüsle mücadele kapsamına gerçekleştirilen aşı çalışmaları hakkında sorular giderek artıyor. Biontech ya da Sinovac fark etmeksizin pandemi sürecinin atlatılması için uygulanan aşılar hakkındasorusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda Kurban Bayramı süresince aşı çalışmaları devam edecek. Peki, Kurban Bayramında14 Ocak'ta başlayan aşı uygulamaları hız kesmeden devam ediyor! Hastanelerde ve aile sağlık merkezlerinde uygulanan koronavirüs aşısı Kurban Bayramı süresince aile sağlık merkezlerinde gerçekleştirilemeyecek. Kurban Bayramı tatili boyunca aile sağlık merkezleri kapalı olacak.ve daha fazlası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu şekilde resmiyet kazanmıştır.