Kim Jisoo Hangi K-drama dizisinde oynayacak? Kim Jisoo Kimdir? Jisoo Kaç Yaşında?

Blackpink grubunun başarılı ismi Kim Jisoo'dan gelen haber üzerine Jisoo'nun hayranları nefesini tuttu! Pek çok kişinin sevdiği Blackpink Kim Jisoo başarısı ile adından söz ettirirken yeni projesi sosyal medyanın gündemine oturdu! Bilmeyenlere Kim Jisoo kimdir sorusunu sorduran ve Blackpink hayranlarını ise heyecanlandıran Kim Jisoo'nun oynayacağı k-drama dizisi ne zaman başlayacak?
Blackpink Kim Jisoo Kimdir?
Backpink grubunun adını her geçen gün daha fazla kişiye duyurması üzerinde Blackpink Kim Jisoo kimdir
sorusunu soranların sayısı artıyor. Grubun diğer üyeleri gibi son derece merak edilen Kim Jisoo son Koreli ünlü şarkıcı, oyuncu ve mankendir. Güney Koreli Blackpink grubunun başarılı ve güzel üyelerinden birisi olan Kim Jisoo 3 Ocak 1195 tarihinde dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki güzel şarkıcı Jisoo 2011 yılında YG Entertaintment'a katılmıştır. Lee Min-ho başta olmak üzere Samsonite, Smart Uniform, LG Electronics ve Nikon gibi pek çok reklamda başarılı oyuncularla bir araya gelmiştir.
Blackpink Kim Jisoo Kaç Yaşındadır?
Başarısı ile her geçen gün daha fazla kişinin dikkatini üzerine toplayan Kim Jisoo kaç yaşındadır
sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. 3 Ocak 1995 yılında dünyaya gelen Kim Jisoo 26 yaşındadır.
Blackpink Kim Jisoo Boyu Kaç?
Blackpink Kim Jisoo 1.65 boyunda ve 45 kilodadır.
Blackpink Kim Jisoo Hangi K-Drama Dizisinde Oynayacak?
Blackpink Kim Jisoo'dan gelen haberler sonrasında Jisoo'nun hayranları Blackpink Kim Jisoo hangi K-drama dizisinde oynayacak
sorusunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında getirmeyi başardı. Milyonlarca hayranı olan Kim Jisoo'nun yer alacağı dizinin prömiyeri 10 Eylül'de olacak.
Snowdrop Ne Zaman Başlayacak?
Kim Jisoo'nun başrollerinde yer alacağı Snowdrop dzisinin pröiyeri 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Blackpink hayranlarından gelen Snowdrop dizisi ne zaman başlayacak
sorusuna yapım 10 Eylül'de prömiyer olacak yanıtını verdi.Kim jissoo hangi dizide oynayacak
? ve daha fazlası ilerleyen günlerde resmiyet kazanacak.