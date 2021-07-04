USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
Kim Jisoo Hangi K-drama dizisinde oynayacak? Kim Jisoo Kimdir? Jisoo Kaç Yaşında?

Kim Jisoo Hangi K-drama dizisinde oynayacak? Kim Jisoo Kimdir? Jisoo Kaç Yaşında?

Blackpink grubunun sevilen ismi Kim Jisoo son zamanların en sevilen grup üyelerinden birisi oldu! Başarı ve özgüveni ile adından söz ettiren Kim Jisoo sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına yer alıyor! Peki, Kim Jisoo kimdir? BLACKPİNK Kim Jisoo kaç yaşında? Kim Jisoo hangi k-drama dizisinde oynayacak? Kim Jisoo’nun oynayacağı k-drama dizisi ne zaman başlayacak?

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 18:35
Kim Jisoo Hangi K-drama dizisinde oynayacak? Kim Jisoo Kimdir? Jisoo Kaç Yaşında?

Blackpink grubunun başarılı ismi Kim Jisoo'dan gelen haber üzerine Jisoo'nun hayranları nefesini tuttu! Pek çok kişinin sevdiği Blackpink Kim Jisoo başarısı ile adından söz ettirirken yeni projesi sosyal medyanın gündemine oturdu! Bilmeyenlere Kim Jisoo kimdir sorusunu sorduran ve Blackpink hayranlarını ise  heyecanlandıran Kim Jisoo'nun oynayacağı k-drama dizisi ne zaman başlayacak? 

Blackpink Kim Jisoo Kimdir?


Backpink grubunun adını her geçen gün daha fazla kişiye duyurması üzerinde Blackpink Kim Jisoo kimdir sorusunu soranların sayısı artıyor. Grubun diğer üyeleri gibi son derece merak edilen Kim Jisoo son Koreli ünlü şarkıcı, oyuncu ve mankendir. Güney Koreli Blackpink grubunun başarılı ve güzel üyelerinden birisi olan Kim Jisoo 3 Ocak 1195 tarihinde dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki güzel şarkıcı Jisoo 2011 yılında YG Entertaintment'a katılmıştır. Lee Min-ho başta olmak üzere Samsonite, Smart Uniform, LG Electronics ve Nikon gibi pek çok reklamda başarılı oyuncularla bir araya gelmiştir.

Jisoo Actress Is Coming! When is Snowdrop drama coming out? Kim Jisoo Hangi K-drama dizisinde oynayacak? Kim Jisoo Kimdir? Jisoo Kaç Yaşında?

Blackpink Kim Jisoo Kaç Yaşındadır?


Başarısı ile her geçen gün daha fazla kişinin dikkatini üzerine toplayan Kim Jisoo kaç yaşındadır sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. 3 Ocak 1995 yılında dünyaya gelen Kim Jisoo 26 yaşındadır.

Blackpink Kim Jisoo Boyu Kaç?


Blackpink Kim Jisoo 1.65 boyunda ve 45 kilodadır.

Blackpink Kim Jisoo Hangi K-Drama Dizisinde Oynayacak?


Blackpink Kim Jisoo'dan gelen haberler sonrasında Jisoo'nun hayranları Blackpink Kim Jisoo hangi K-drama dizisinde oynayacak sorusunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında getirmeyi başardı. Milyonlarca hayranı olan Kim Jisoo'nun yer alacağı dizinin prömiyeri 10 Eylül'de olacak.

Blackpink Kim Jisoo Kimdir?

Snowdrop Ne Zaman Başlayacak?


Kim Jisoo'nun başrollerinde yer alacağı Snowdrop dzisinin pröiyeri 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Blackpink hayranlarından gelen Snowdrop dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yapım 10 Eylül'de prömiyer olacak yanıtını verdi.

Kim jissoo hangi dizide oynayacak? ve daha fazlası ilerleyen günlerde resmiyet kazanacak.

Blackpink Kim Jisoo Hangi K-drama Dizisinde Oynayacak?Blackpink Kim Jisoo Hangi K-drama Dizisinde Oynayacak?Blackpink Kim Jisoo Kimdir?Blackpink Kim Jisoo Kaç Yaşındadır?Kim Jisoo Snowdrop

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı