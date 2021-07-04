Kim Jisoo Hangi K-drama dizisinde oynayacak? Kim Jisoo Kimdir? Jisoo Kaç Yaşında?

Blackpink grubunun başarılı ismi Kim Jisoo'dan gelen haber üzerine Jisoo'nun hayranları nefesini tuttu! Pek çok kişinin sevdiği Blackpink Kim Jisoo başarısı ile adından söz ettirirken yeni projesi sosyal medyanın gündemine oturdu! Bilmeyenlere Kim Jisoo kimdir sorusunu sorduran ve Blackpink hayranlarını ise heyecanlandıran Kim Jisoo'nun oynayacağı k-drama dizisi ne zaman başlayacak?



Blackpink Kim Jisoo Kimdir?



Blackpink Kim Jisoo Kaç Yaşındadır?



Blackpink Kim Jisoo Boyu Kaç?



Blackpink Kim Jisoo Hangi K-Drama Dizisinde Oynayacak?



Snowdrop Ne Zaman Başlayacak?



Backpink grubunun adını her geçen gün daha fazla kişiye duyurması üzerindesorusunu soranların sayısı artıyor. Grubun diğer üyeleri gibi son derece merak edilen Kim Jisoo son Koreli ünlü şarkıcı, oyuncu ve mankendir. Güney Koreli Blackpink grubunun başarılı ve güzel üyelerinden birisi olan Kim Jisoo 3 Ocak 1195 tarihinde dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki güzel şarkıcı Jisoo 2011 yılında YG Entertaintment'a katılmıştır. Lee Min-ho başta olmak üzere Samsonite, Smart Uniform, LG Electronics ve Nikon gibi pek çok reklamda başarılı oyuncularla bir araya gelmiştir.Başarısı ile her geçen gün daha fazla kişinin dikkatini üzerine toplayansorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. 3 Ocak 1995 yılında dünyaya gelen Kim Jisoo 26 yaşındadır.Blackpink Kim Jisoo 1.65 boyunda ve 45 kilodadır.Blackpink Kim Jisoo'dan gelen haberler sonrasında Jisoo'nun hayranlarısorusunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında getirmeyi başardı. Milyonlarca hayranı olan Kim Jisoo'nun yer alacağı dizinin prömiyeri 10 Eylül'de olacak.Kim Jisoo'nun başrollerinde yer alacağı Snowdrop dzisinin pröiyeri 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Blackpink hayranlarından gelensorusuna yapım 10 Eylül'de prömiyer olacak yanıtını verdi.? ve daha fazlası ilerleyen günlerde resmiyet kazanacak.