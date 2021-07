Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak? Kalp Yarası Oyuncuları ve İsimleri Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası ilk bölümden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Kısa süre içerisinde oldukça geniş bir kitleye ulaşan Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor. Aşkın ve heyecanın dorukta olduğu Kalp Yarası dizi yeni bölümde neler olacak?





Ferit ve Ayşe'nin herkesi şaşkına çeviren nikahı Antakya'nın gündemine damgasını vurdu. Hande bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle arasında bulunan ilişkiyi tamamen kesti. Gelecek için yaptığı planlar çöken Azade Hanım ise Ayşe'nin gelini olmasını kabul etmeyecektir. Ferit çevresindeki herkesi aşk evliliği yaptığına ikna etmeye çalışırken Ayşe ise karşısında Hande ve Azade'yi bulur. Kalp Yarası yeni bölümde bu olaylar gerçekleşirkenKalp Yarası dizisi yeni bölümü her pazartesi KANAL D ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.Ferit Sancakzade, Antakya'nın oldukça varlıklı ailelerinden birinin veliahdıdır. Ayşe ise kendi ayakları üzerinde duran ve İstanbul'da yaşayan hayat dolu genç bir kızdır. Ailesinin tercih ettiği Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit'in düğün öncesinde dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit, Ayşe ile karşılaşır. Medeniyetin beşiği olan Antakya'da geçen dizi aşkı ve acıyı ele almaktadır. Peki,Kalp Yarası dizisi Antakya'nın köklü ailelerinin bitmek bilmeyen çatışmalarının ortasında kalan çocuklarının hayat hikayesini ele almaktadır. Dizi aile çatışmaları içerisinde aşklarını yaşamaya çalışan Ferit ve Ayşe'nin aşkını anlatmaktadır.Kalp Yarası dizisinin çekimleri Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirmektedir. İlk bölümünde kullanılan set yerlerinin seyirci tarafından beğenilmesi üzerine ortaya çıkansorusuna yapımdan cevap gecikmedi! Kalp Yarası Hatay'ın merkez ilçesinde bulunan Antakya'da çekilirken bazı sahnelerde ise farklı mekanlar kullanılıyor.Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın paylaştığıoldukça fazla kişi tarafından merak ediliyor. İşte•Gökhan Alkan•Yağmur Tanrısevsin•Merve Çağıran•Toprak Can Adıgüzel•Şenay GürlerKalp Yarası her Pazartesi saat 20.00'da ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.ve daha fazlası yapımın yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.