Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yapılacak olan 2021 emekli ve memur zammı gündemdeki yerini aldı! 2021 Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirilecek olan zammın ardından emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2021 emekli ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? Polis zammı ne kadar olacak? İşte 2021 zamlı emekli ve memur maaşları… 2021 emekli ve memur zammı ne kadar? Emekli ve Memur Zammı Açıklandı! Emekli ve Memur Zammı Ne Kadar? Emekli ve Memur Zammı Ne Zaman Yapılacak? Temmuz Ayı Emekli Zammı Ne Kadar? Temmuz Ayı Memur Zammı Ne Kadar?





Emekli ve Memur Zammı Ne Zaman Yapılacak?



Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?



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En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar 2021?

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI



Emekli ve zammı duyurusunun gerçekleşmesiyle birliktekonusu gündem haline geldi. Emekli ve memurlarının merakla beklediği cevap gecikmedi! Yapılması planlanan emekli ve memur zammı 2021 Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirilecek.için geri sayım başladı! 2021 Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamdan öncevesoruları gündeme geldi. Merakla beklenen zam oranları hakkında herhangi bir açıklama gerçekleştirilmezken 2021 Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması planlanıyor.Geçmiş 6 ayın enflasyon oranındaki artış göz önünde bulundurulduğunda enflasyon oranının yüzde 7 seviyesini geçmesi planlanıyor. Ortaya çıkarılan enflasyon verileri emekli zammının oldukça fazla olacağını gösteriyor.Yapılan toplu sözleşmelerle birlikte 2021 yılının ilk altı ayında memur maaşlarına yüzde 3 zam geldi. Haziran ayı rakamlarının açıklanması sonrasında enflasyon oranının yüzde üçü geçen kısmının zam olarak yansıtılacağı duyuruldu. Yayılan haberin ardından 2021 memur zammı ne kadar olacak sorusu gündem haline gelse de temmuz ayında yapılması planlanan zammın detayları hakkında resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Açıklanan enflasyon oranıyla birlikte en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK emeklileri için 2 bin 233 Tl'den 2 bin 420 TL'ye yükselecek. Halktan gelensorusuve yapılan açıklamalar doğrultusunda bu şekilde belirtildi. Peki,En düşük esnaf bağ-kur emekli maaşı 2*21 yılında 1.627 TL'den 1.763 TL'ye yükselecek. En düşük tarım bağkur emekli maaşı ise 1.534 TL'den 1.662 TL'ye yükselecek.2020 Temmuz2021 OcakSSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420SSK (2000 SONRASI)1.5001.500BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662? soruları ve daha fazlası yapılacak açıklamaların ardından resmiyet kazanacak.