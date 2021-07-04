Biontech Aşısı İptal mi Edildi? Biontech Aşısı Tek Doza mı Düşürüldü? Kimler Biontech Aşısını Tek Doz Olacak?

Pandemi sürecinin daha kolay atlatılması için yapılan Biontech aşısında son dakika gelişmes yaşandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Coronavirüs geçiren kişilerin tek doz Biontech aşısı olacağı açıklandı! Peki, Kimlere ikinci doz Biontech aşısı yapılmayacak?





İkinci Doz Biontech Aşısı İptal mi Edildi?



İkinci Doz Biontech Aşısı Neden İptal Edildi?



İkinci Doz Aşısı İptal Olanların Kartı Olacak mı?



İkinci Doz Biontech Aşısı Neden İptal Edildi?



Türkiye'de Sağlık Bakanlığının aldığı karar sonrasından koronavirüs geçiren kişilere ikinci doz Biontech aşısının yapılmayacağı duyuruldu! Yapılan açıklamanın ardından sosyal medyadaSorusu gündem haline geldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığj açıklamalar doğrultusunda koronavirüs geçiren kişilerin ikinci doz Biontech aşısını olmasına gerek olmadığı belirtildi.Koronavirüs aşıları hakkında alınan karar sonrasında e-Nabız üzerinden verilen Biontech randevularınının yanında geçirilmiş covid yazısı belirdi. Bunun üzerineSorusu geldi. Geçirilmiş covid durumu bulunan kişilere ikinci doz Biontech aşısı yapılmayacağı ve bu sebeple randevuların da iptal edileceği duyuruldu. Randevu alamayan ya da randevuları iptal edilmeyen vatandaşlara da hastaneye gittiğinde Biontech aşısı yapılmayacağı belirtildi.Alınan karar sonrasında aşı kartlarında yaşanan karışıklıklar çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. İkinci doz aşısı geçirilen koronavirüs sebebiyle iptal edilen kişilerin aşı kartında ikinci doz alanı boş kalacak. Halktan gelen itartışmasına ilerleyen günlerde bu karışıklığın ortadan kaldırılacağının açıklaması gerçekleştirildi.Koronavirüs geçiren kişilere ikinci doz Biontech aşısı uygulanmayacağının haberinin ardından ikinci doz Biontech aşısı neden iptal edildi konusu konuşulmaya başladı.Sağlık Bakanı Bilim Kurulu üyelerinin açıklamaları doğrultusunda coronavirüs geçiren kişilerin canlı virüsle hastalık geçirmesi sebebiyle tek doz mRNA aşısı olmalarının yeterli olacağı belirtildi.? Soruları ise Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda bu şekilde gerçekleştirildi.