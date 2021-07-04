Barış Akarsu Kimdir? Barış Akarsu Ne Zaman Öldü? Barış Akarsu Kaç Yaşında Öldü?

Akademi Türkiye yarışmasının birincisi olan ve kısa süre içerisinde gerek insanlığı gerekse sesi ile ismini duyuran Barış Akarsu'nun ölüm yıldönümünde sevenleri Barış'ı unutmadı. Çıkardığı şarkılar ile gönüllere taht kuran Barış Akarsu kimdir? İşte Barış Akarsu hakkında tüm detaylar...
Barış Akarsu'nun ölümünün üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen sevenleri Barış'ı unutmadı. Akarsu'nun ismini ilk kez duyanlardan gelen Barış Akarsu kimdir?
Sorusu ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
1979 yılında doğan ünlü sanatçı 2004 yılında katılmış olduğu Akademi Türkiye yarışması ile Türkiye'nin sevilen isimleri arasına girmeyi başardı. Yarışmanın birincisi olarak çıktığı yolda kalbi ile pek çok kişinin beğenisini üzerine topladı.
29 Haziran 1979 yılında Amasra'da dünyaya gelen sanatçı Hatice ve Selahattin Akarsu'nun oğullarıdır. Okul hayatına Amasra'da başlayan ünlü şarkıcı lise dönemini de Amasra Lisesinde geçirdi. Çeşitli müzisyenlere ilgi duyması sebebiyle mızıka, flüt, gitar klavye gibi birbirinden farklı enstrümanları çalmaya başladı. Spor geçmişi de bulunan şarkıcı ilerleyen yıllarda Karadeniz Ereğli'ye gelerek barlarda müzisyenlik yapmaya başladı ve 2004 yılında birinci olduğu program ile tüm Türkiye'nin sevdiği bir isim haline geldi.
28 yaş doğum gününe gitmek için Haziran 2007 günü Cuma akşamı çıktığı yolda trafik kazası geçiren genç şarkıcı hayata gözlerini yumdu. Genç yaşta kaybedilen bir ism olması sebebiyle sevenlerinden Barış Akarsu neden öldü?
Sorusu geliyor. Barış Akarsu
, Muğla ilinin Bodrum ilçesine yakın mesafede bulunan torba Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazası sonrasında 4 Temmuz 2007 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
Her yıl gerçekleşen Barış Akarsu'yu anma döneminde çeşitli soru işaretleri gündeme geliyor. Barış Akarsu'nun doğum günü için 28 Haziran 2007 tahinde çıktığı yolda hayatını kaybettiği konuşulurken ölüm yıldönümünün farklı olması kafa karışıklıklarına sebep oluyor. Pek çok kişiden gelen Barış Akarsu ne zaman öldü
tartışması ise verilen cevaplar sonucunda açıklık kazanıyor. 28 Haziran 2007 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrasında 4 gün yoğun bakımda kalan ünlü şarkıcı Barış Akarsu
, 4 Temmuz 2007 tarihinde vefat etmiştir.
Barış Akarsı Kaç Yaşında Öldü?
Sevilen sanatçı Barış Akarsu
28 yaşında vefat etmiştir.