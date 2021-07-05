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Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tazminat davası!

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tazminat davası!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi hakkında kendisine yönelik kişilik haklarını hedef aldığını iddia ettiği yayımlar nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 22:33
Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tazminat davası!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, yazılı açıklama yaptı. Kızılca, Süleyman Soylu hakkında; Cumhuriyet Gazetesi tarafından 52 gündür 254’ü doğrudan müvekkiline yönelik olmak üzere, toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti. Kızılca, müvekkilinin kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürdüğü bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını savundu. Kızılca, şöyle dedi:

"Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine 1 milyon Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmıştır."

 
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