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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? AÖF yaz okulu tarihleri ne? AÖF yaz okulu ne zaman açılıyor?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? AÖF yaz okulu tarihleri ne? AÖF yaz okulu ne zaman açılıyor?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AÖF yaz okulu kayıtları başladı. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor? İşte yanıtı…

Eğitim / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:39
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? AÖF yaz okulu tarihleri ne? AÖF yaz okulu ne zaman açılıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları başladı. Öğrencilerin “AÖF kayıtları ne zaman başladı?” sorusu Üniversite tarafından yapılan açıklamayla yanıt buldu. Öğrencilerin kayıt sürecinde gerekli işlemleri tamamlaması ve sınav ücretlerini yatırması gerekiyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sizler için yanıtladık.




AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları için beklenen tarih geldi. 5 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 9 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte kayıt işlemlerinin tamamlanması için öğrencilerin sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

AÖF YAZ OKULUNA NASIL KAYIT OLUNUR?


AÖF kayıt işlemlerinde 1 ders için 225 Türk Lirası, ilave her ders için ise 25 Türk Lirası ödemesi gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan AÖF yaz okulu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;

05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak
09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında



Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur."

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