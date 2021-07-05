Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ziyaretçi akını...!!!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından Çamlıca Kulesi'nin geçen ayki ziyaret sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.









Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti." ifadesini kullandı.