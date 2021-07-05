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ABD'de çöken binada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı!

ABD'de çöken binada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı!

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 27'ye yükseldi.

Dünya / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:33
ABD'de çöken binada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı!

Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 27'ye ulaştığını açıkladı.

Cava, enkaz altındaki 118 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle dün yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik 'Champlain' adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini aktarmıştı.

 
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