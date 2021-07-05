6 Temmuz Salı Yayın Akışı 6 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 6 Temmuz Salı Hangi Diziler Var?

Yeni bir hafta devam ederken yine en çok ko9nuşulanlar arasında televizyon dizileri yer alıyor. Peki, 6 Temmuz Salı Yayın Akışı 6 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı
6 Temmuz Salı 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?
Yeni bir haftanın başlamasıyla beraber televizyonda bu hafta hangi diziler var
gündem konusu oldu! Peki, 6 Temmuz Salı günü televizyonda hangi diziler var?
6 Temmuz 2021 Salı ATV Yayın Akışı
•08:00 Kahvaltı Haberleri
•10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
•13:00 ATV Gün Ortası
•14:00 Maraşlı
•16:20 Bir Zamanlar Çukurova
•19:00 ATV Ana Haber
•20:00 Maraşlı
6 Temmuz 2021 Salı KANAL D Yayın Akışı
•07:00 Sihirli Annem
•09:00 Neler Oluyor Hayatta?
•11:00 Yaprak Dökümü
•13:15 Gelinim Mutfakta
•16:00 Aşk-ı Memnu
•18:45 Kanal D
Ana Haber
•20:00 Aşkın Tarifi
•23:45 Mars'ta Kıyamet
6 Temmuz 2021 Salı Star TV Yayın Akışı
•07:00 Mesut Yar ile Bugün
•09:45 Yüksek Sosyete
•11:15 Kaçak Gelinler
•13:15 Aramızda Kalsın
•16:20 Güzel Köylü
•18.40 Star Haber
•20:00 Ada Masalı
6 Temmuz 2021 Salı Show TV Yayın Akışı
•06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
•07:30 Kalp Atışı
•10:00 Yeni Gelin
•13:00 Bir Şansım Olsa
•14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
•18.45 SHOW Ana Haber
•20:00 Güldür Güldür Show
6 Temmuz 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı
•08:00 Çalar Saat
•11:00 Şef Akademi Doğada
•13:45 Mucize Doktor
•16:15 Şevkat Yerimdar
•19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
•20:00 Oluversin Gari
6 Temmuz 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı
•05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
•05:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
•07:05 Vuslat
•10:55 Tozkoparan
•12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
•15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
•19:00 Ana Haber (Canlı)
•19:55 Doğrusu Ne?
•20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
•21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş 'İtalya-İspanya' (Canlı)
6 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı
•06:30 Kanal 7'de Sabah
•08:00 Film
•10:00 Yemin
•11:30 Nermin'in Enfes Mutfağı
•13:20 Emanet
•14:20 Mutfağım Şahane
•15:30 Masum
•18:00 Kanal 7 Haber Saati
•19:00 Baş Tacım
•21:30 Diriliş Ertuğrul
•23:20 Film
6 Temmuz Salı TV 8 Yayın Akışı
•08:00 Çalar Saat
•11:00 Şef Akademi Doğada
•13:45 Mucize Doktor
•16:15 Şevkat Yerimdar
•19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
•20:00 Oluversin Gari
İşte en çok izlenen kanalların 6 Temmuz 2001 Salı günü yayın akışı
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