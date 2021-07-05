USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
6 Temmuz Salı Yayın Akışı 6 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 6 Temmuz Salı Hangi Diziler Var?

6 Temmuz Salı Yayın Akışı 6 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 6 Temmuz Salı Hangi Diziler Var?

Türkiye’nin en çok izlenen kanalları arasında yeni bir gün daha başlıyor. 6 Temmuz 2021 Salı akşamı birbirinden farklı dizilerin yeni bölümü ekranlara gelecek. Birbirinden iddialı dizilerin ekranlarda yerini alacağı 6 Temmuz 2021 Salı günü hangi diziler var? 6 Temmuz Salı Yayın Akışı 6 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 6 Temmuz Salı Hangi Diziler Var?

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:09
6 Temmuz Salı Yayın Akışı 6 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 6 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 6 Temmuz Salı Hangi Diziler Var?

Yeni bir hafta devam ederken yine en çok ko9nuşulanlar arasında televizyon dizileri yer alıyor. Peki, 6 Temmuz Salı Yayın Akışı 6 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı

6 Temmuz Salı 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?


Yeni bir haftanın başlamasıyla beraber televizyonda bu hafta hangi diziler var gündem konusu oldu! Peki, 6 Temmuz Salı günü televizyonda hangi diziler var?

6 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı

6 Temmuz 2021 Salı ATV Yayın Akışı


•08:00 Kahvaltı Haberleri

•10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

•13:00 ATV Gün Ortası

•14:00 Maraşlı

•16:20 Bir Zamanlar Çukurova

•19:00 ATV Ana Haber

•20:00 Maraşlı

6 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı

6 Temmuz 2021 Salı KANAL D Yayın Akışı


•07:00 Sihirli Annem

•09:00 Neler Oluyor Hayatta?

•11:00 Yaprak Dökümü

•13:15 Gelinim Mutfakta

•16:00 Aşk-ı Memnu

•18:45 Kanal D Ana Haber

•20:00 Aşkın Tarifi

•23:45 Mars'ta Kıyamet

6 Temmuz 2021 Salı Star TV Yayın Akışı


•07:00 Mesut Yar ile Bugün

•09:45 Yüksek Sosyete

•11:15 Kaçak Gelinler

•13:15 Aramızda Kalsın

•16:20 Güzel Köylü

•18.40 Star Haber

•20:00 Ada Masalı

6 Temmuz 2021 Salı Show TV Yayın Akışı


•06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

•07:30 Kalp Atışı

•10:00 Yeni Gelin

•13:00 Bir Şansım Olsa

•14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

•18.45 SHOW Ana Haber

•20:00 Güldür Güldür Show

6 Temmuz 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı


•08:00 Çalar Saat

•11:00 Şef Akademi Doğada

•13:45 Mucize Doktor

•16:15 Şevkat Yerimdar

•19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

•20:00 Oluversin Gari

6 Temmuz 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı


•05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

•05:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

•07:05 Vuslat

•10:55 Tozkoparan

•12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

•15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

•19:00 Ana Haber (Canlı)

•19:55 Doğrusu Ne?

•20:00 Kupa Akşamı (Canlı)

•21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş 'İtalya-İspanya' (Canlı)

6 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı


•06:30 Kanal 7'de Sabah

•08:00 Film

•10:00 Yemin

•11:30 Nermin'in Enfes Mutfağı

•13:20 Emanet

•14:20 Mutfağım Şahane

•15:30 Masum

•18:00 Kanal 7 Haber Saati

•19:00 Baş Tacım

•21:30 Diriliş Ertuğrul

•23:20 Film

6 Temmuz Salı TV 8 Yayın Akışı


•08:00 Çalar Saat

•11:00 Şef Akademi Doğada

•13:45 Mucize Doktor

•16:15 Şevkat Yerimdar

•19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

•20:00 Oluversin Gari

 İşte en çok izlenen kanalların 6 Temmuz 2001 Salı günü yayın akışı!

6 Temmuz Salı Günü Yayın AkışıKanal D6 Temmuz 2021 Salı Atv Yayın Akışı6 Temmuz 2021 Show Tv Yayın Akışı6 Temmuz 2021 Fox Tv Yayın Akışı

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı