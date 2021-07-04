5 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 5 Temmuz Pazartesi Hangi Diziler Var? 5 Temmuz Pazartesi Dizileri

Yeni bir hafta başlarken Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında sevilen dizilerin yeni bölümleri yer alacak. Birbirinden iddialı dizilerin oynayacağı 5 Temmuz Pazartesi televizyonda ne var? Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 5 Temmuz Pazartesi yayın akışı ve 5 Temmuz pazartesi yayın akışı nasıl? 5 Temmuz Pazartesi televizyonda hangi diziler var? 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi günü hangi diziler var?
5 Temmuz Pazartesi 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?
Yeni bir haftanın başlamasıyla birlikte televizyonda bu hafta hangi dizilerin yer alacağı gündem konusu oldu! Peki, 5 Temmuz Pazartesi 2021Televizyonda Hangi diziler var?
5 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kardeşlerim
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Maraşlı
16.20 Bir Zamanlar Çukurova
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kalp Yarası
00.20 Gizli Görev
5 Temmuz 2021 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Yalan Dünya
18.45 K
anal D Ana Haber
20.00 Aşkın Tarifi
23.45 Mars'ta Kıyamet
5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
13:15 Aramızda Kalsın
16.15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Sahil Güvenlik
22.30 Ada Masalı
5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı
07:00 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45: Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
00:15 Dizi
5 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Mucize Doktor
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
06:23 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal 7 Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Küçük Yolcu
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim
5 Temmuz Pazartesi TV 8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor
Panaroma
20:00 Survivor5 Temmuz 2021 Pazartesi yayın akışı belli oldu mu?
Temmuz ayının en çok sorulan soruları arasında yer alıyor. İşte en çok izlenen kanalların 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayın akışı!