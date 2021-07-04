Ünlü estetik cerrahına şok! Soluğu savcılıkta aldı...

Ünlü estetik doktorunun vücudunu sıfırdan tasarımlamak üzere anlaştığı genç kadın kâbusu yaşadığını ileri sürerek savcılığa koştu. Yüzden boyuna, karından bacağa kadar tüm vücudunu estetik operasyona sokan genç kadın istediği ölçülere sahip olamadı. Göğüs implantının patladığı, poposunun düştüğü ve ayak bileklerinin incelmediğini söyleyen genç kadın aylarca acı çektiğini söyleyerek ünlü doktordan şikâyetçi oldu.



Ünlü estetik doktorunun vücudunu baştan tasarımlamak üzere anlaştığı genç kadın kâbusu yaşadığını ileri sürerek savcılığa koştu. H.Ö., isimli genç kadın geçtiğimiz günlerde ünlü doktor Bülent Cihantimur'un sosyal medya hesabını takip etmeye başladı. Genç kadın (DoctorB) lakaplı Cihantimur'un zayıflama ameliyatlarına ilgi duyarak ünlü doktorla görüşmeye başladı. Genç kadın vücut değiştirme (Vücut düzeltme) ameliyatı olmak için ünlü doktorla anlaştı.



VÜCUDUNUN HER KISMINA ESTETİK YAPTIRMAK İSTEDİ



Yapılan anlaşmada genç kadına göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, tüm bacak kemik inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve genital estetik işlemleri yaptıracaktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma üzerine ameliyat masasına yatan Öztürk, ameliyatı olduktan sonra vücudunun tümünde ağrı hissetti.



GÖĞÜSLERİNDE İLTİHAP ÇIKTI



Aradan günler geçmesine rağmen ameliyat şişliği indikten sonra bel oyuntusunun oluşmadığını, ayak bileklerinin halen kalın olduğunu, poposunda gerekli yükseltme olmadığını, göğüs implantlarının ise patlak olduğunu gördü. Bülent Cihantimur ile yeniden iletişime geçen genç kadın iddiaya göre, 'Vücudun oturacak düzeleceksin' sözleriyle karşı karşıya kaldı.



PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ



Fakat yine iddiaya göre her ne kadar ağrıları azalmış olan genç kadın vücut ölçülerinin olmadığını, vücudundan sarkmalar meydana geldiğini hatta göbek deliğinin dahi yamulduğunu ve göğüslerinin iltihap kaptığını fark etti. Doktorunun kendisini fiziken ve ruhen yıprattığını belirten genç kadın bir de yaşadığı travma nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladı.



Tedavi sonrası genç kadın başka bir doktora giderek yine iddiaya göre Cihantimur'un vücudundan yarattığı hasarı gidermeye çalışsa da kendisinin yeniden birtakım ameliyatlarla düzelebileceğini öğrenince savcılığa başvurdu.



'HAYATIMI MAHVETTİ CEZALANDIRILSIN'



Şikâyet dilekçesinde ünlü doktorun kendisine fahiş fiyatlarla istediği sonucu elde edeceğini söyleyerek kandırdığını, ameliyat sonrası gerekli yardımı sağlamayarak hem fiziksel hem de ruhsal zararlar meydana getirdiğini kaydetti. Doktorun gerekli korucuyu tedbirleri uygulamayarak vücudundan kalıcı hasarlar bıraktığını ileri süren genç kadının ihbarı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü doktor hakkında soruşturma başlattı.