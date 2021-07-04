USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,28
 
Ana Sayfa
Yaşam
Ünlü estetik cerrahına şok! Soluğu savcılıkta aldı...

Ünlü estetik cerrahına şok! Soluğu savcılıkta aldı...

Yapılan anlaşmada genç kadına göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, tüm bacak kemik inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve genital estetik işlemleri yaptıracaktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma üzerine ameliyat masasına yatan Öztürk, ameliyatı olduktan sonra vücudunun tümünde ağrı hissetti.

Yaşam / 4 Temmuz 2021 Pazar 10:04
Ünlü estetik cerrahına şok! Soluğu savcılıkta aldı...

Ünlü estetik doktorunun vücudunu sıfırdan tasarımlamak üzere anlaştığı genç kadın kâbusu yaşadığını ileri sürerek savcılığa koştu. Yüzden boyuna, karından bacağa kadar tüm vücudunu estetik operasyona sokan genç kadın istediği ölçülere sahip olamadı. Göğüs implantının patladığı, poposunun düştüğü ve ayak bileklerinin incelmediğini söyleyen genç kadın aylarca acı çektiğini söyleyerek ünlü doktordan şikâyetçi oldu.

Ünlü estetik doktorunun vücudunu baştan tasarımlamak üzere anlaştığı genç kadın kâbusu yaşadığını ileri sürerek savcılığa koştu. H.Ö., isimli genç kadın geçtiğimiz günlerde ünlü doktor Bülent Cihantimur'un sosyal medya hesabını takip etmeye başladı. Genç kadın (DoctorB) lakaplı Cihantimur'un zayıflama ameliyatlarına ilgi duyarak ünlü doktorla görüşmeye başladı. Genç kadın vücut değiştirme (Vücut düzeltme) ameliyatı olmak için ünlü doktorla anlaştı.

VÜCUDUNUN HER KISMINA ESTETİK YAPTIRMAK İSTEDİ

Yapılan anlaşmada genç kadına göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, tüm bacak kemik inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve genital estetik işlemleri yaptıracaktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma üzerine ameliyat masasına yatan Öztürk, ameliyatı olduktan sonra vücudunun tümünde ağrı hissetti.

GÖĞÜSLERİNDE İLTİHAP ÇIKTI

Aradan günler geçmesine rağmen ameliyat şişliği indikten sonra bel oyuntusunun oluşmadığını, ayak bileklerinin halen kalın olduğunu, poposunda gerekli yükseltme olmadığını, göğüs implantlarının ise patlak olduğunu gördü. Bülent Cihantimur ile yeniden iletişime geçen genç kadın iddiaya göre, 'Vücudun oturacak düzeleceksin' sözleriyle karşı karşıya kaldı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Fakat yine iddiaya göre her ne kadar ağrıları azalmış olan genç kadın vücut ölçülerinin olmadığını, vücudundan sarkmalar meydana geldiğini hatta göbek deliğinin dahi yamulduğunu ve göğüslerinin iltihap kaptığını fark etti. Doktorunun kendisini fiziken ve ruhen yıprattığını belirten genç kadın bir de yaşadığı travma nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladı.

Tedavi sonrası genç kadın başka bir doktora giderek yine iddiaya göre Cihantimur'un vücudundan yarattığı hasarı gidermeye çalışsa da kendisinin yeniden birtakım ameliyatlarla düzelebileceğini öğrenince savcılığa başvurdu.

'HAYATIMI MAHVETTİ CEZALANDIRILSIN'

Şikâyet dilekçesinde ünlü doktorun kendisine fahiş fiyatlarla istediği sonucu elde edeceğini söyleyerek kandırdığını, ameliyat sonrası gerekli yardımı sağlamayarak hem fiziksel hem de ruhsal zararlar meydana getirdiğini kaydetti. Doktorun gerekli korucuyu tedbirleri uygulamayarak vücudundan kalıcı hasarlar bıraktığını ileri süren genç kadının ihbarı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü doktor hakkında soruşturma başlattı.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı