Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüs aşı uygulaması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." dedi.