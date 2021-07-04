Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüs aşı uygulaması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı açıklaması yaptı. Bakan Koca, 'Havalimanları ve sınırkapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz' dedi.
PAZARTESİ BAŞLIYOR, SAYILAR ARTACAK
Bakan Koca, '4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.' açıklamasında bulundu.