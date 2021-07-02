Kurban Vekaleti Nasıl Verilir? Kurban Vekaleti Kimlere Verilir? Kurban Vekaleti Nasıl Alınır? Kurban Vekaleti Nedir?

Kurban kesmek isteyen kişilerin akıl sağlığı yerinde olan, büluğa ermiş, dinen kurban kesebilecek durumda olan kişiler olması gerekmektedir. Bu grup dışında kalan kişilerin kurban kesmesi dinen sayılmaz ancak kurban kestirmek isteyebilirler. Kurban kestirmek istemeleri durumunda ise kurban vekaleti vererek kurban kesme ibadetlerini yerine getirebilmektedirler. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti kimlere verilir? Kurban vekaleti nasıl alınır?





Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?



Kurban Vekaleti Nasıl Alınır?

Kurban Vekaleti Kimlere Verilir?

Kişiler kurban kesme yetisine sahip olsa da kurban kesmek istemeyebilirler. Akıl sağlığı yerinde olan ancak kurbanını başkasının kesmesini isteyen kişiler vekalet vererek kurban kesimi gerçekleştirebilirler. Peki,Kişiler, kurbanı kendileri kesebileceği gibi vekaletle de kestirebilmektedir. Kurban vekaleti, sözlü veya yazılı olarak verilebilir. Kişiler telefon, internet ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla kurban vekaletini bir başkasına verebilmektedir. Bu durumda vekalet verilen kurbanın farklı şehirde kesilmesinin herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.Kurban vekaleti verilirken ‘Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık.' demek yeterli olacaktır.Bir başkasının keseceği kurbanı kesme durumunda kurban vekaleti almak denilmektedir. Peki,Kurban vekaleti, kesim sırasında ya da kesimden önce verilebilmektedir. Sözlü ya da yazılı olarak verilebilecek olan kurban vekaleti kişinin kurbanını bir başkasına kestirme rızası olarak belirtilmektedir.Başkası adına vekil olarak kurban kesecek olan kişilerin hem kendi kurbanının hem de başkasının kurbanının adına niyet etmesi gerekmektedir.sorusu ise Diyanet İşleri tarafından akli dengesi yerinde olan kişilere verilebileceği açıklaması gerçekleştirilmiştir.ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.