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İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!'

İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!'

İstanbul Büyükçekmece’de feci bir kaza yaşandı. Üst geçit yerine otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil çarptı. Kaza, üst geçidi kullanmayan 2 hemşireyi şaka amacıyla kayda alan arkadaşları tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

Yaşam / 4 Temmuz 2021 Pazar 13:54
İstanbul'da hayrete düşüren kaza: 'Kız öleceksiniz bak!'

Korkunç kaza dün akşam saat 18.00 sıralarında D-100 Büyükçekmece Güzelce Mevki'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek için yola çıktı.

Hemşirelerden ikisi hemen yanlarında duran üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek istedi. Arkadaşlarının defalarca uyarmasına rağmen iki kadın araçların hızla geçtiği yoldan karşıya geçmeye başladı.

Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! Dehşete düşüren diyaloglar kamerada

50 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada, otomobilin hızla vurmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

KAZA ANINI ARKADAŞLARI KAYDETTİ

Yaşanan kaza anı cep telefonuna yansıdı. 2 arkadaşını üst geçitten geçme konusunda uyaran kadın o anları kaydetti. Defalarca üst geçidi kullanmalarını için arkadaşlarını uyaran kadın, kaza anını saniye saniye kaydetti.

Kaza öncesinde, 'Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak' gibi konuşmalar da kayda yansıdı.

 
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