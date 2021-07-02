Aşıdan Sonra Kol Ağrısı Nasıl Geçer? Koronavirüs Aşısından Sonra Kol Ağrısı Neden Olur? Biontech Aşısı Sonrası Kol Ağrısı Neden Olur? Aşıdan Sonra Kol Ağrısına Ne İyi Gelir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen koronavirüs aşıları kol ağrısına sebep oluyor. Aşının yan etkilerinden kaynaklanan bu durum pek çok kişinin endişelenmesine sebep oluyor. Peki, herkeste görülen aşıdan sonra kol ağrısı neden olur? Koronavirüs aşısından sonra kol ağrısının sebepleri nelerdir? Aşıdan sonra kol ağrısına ne iyi gelir? Aşıdan sonra kol ağrısı nasıl geçer? Aşıdan Sonra Kol Ağrısına Ne İyi Gelir?





Koronavirüs Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?



Aşıdan Sonra Kol Ağrısı Neden Olur?



Aşıdan Sonra Kol Ağrısı Ne Zaman Geçer? Aşıdan Sonra Kol Ağrısı Nasıl Geçer?



Aşıdan Sonra Kol Ağrısına Ne İyi Gelir? Biontech Aşısından Sonra Kol Ağrısına Ne İyi Gelir?



•Aşı yapılan bölgede şişlik ve ağrı,•Baş ağrısı,•Mide bulantısı,•Yorgunluk,•Ateş,•Eklem ağrısı,•Titreme,•Kol ağrısı,arasında yer almaktadır. Bilinenin aksine bu yan etkiler bazı kişilerde görülürken bazı kişilerde ise herhangi bir şekilde ortaya çıkmamaktadır.Aşıdan sonra kol ağrısının pek çok sebebi olduğunu söylemek doğru olacaktır. Sağlık Bakanlığının Covid-19'la mücadele kapsamında halka uyguladığıarasında kol ağrısın da yer almaktadır. Kişinin aşı sırasında kendisini çok kasması, aşı yapan kişinin aşıyı ağır bir elle yapması ve vücut hassasiyetisorusunun cevabı olabilmektedir. Alanında uzman doktorlar Biontech aşısından sonra kol ağrısı neden olur tartışmasına bu şekilde yanıt getirmektedir.Aşı olan kişilerde görülen kol ağrısı beraberinde aşıdan sonrasorusunu getirmektedir. Pek çok kişinin cevabını merakla beklediği soruya alanında uzman doktorlar yanıt getirdi! Mevcut aşı uygulamalarında aşıdan sonra kol ağrısı 2 gün içerisinde geçmektedir.Aşıdan sonra kol ağrısı çeken kişiler sıklıkla aşıdan sonra kol ağrısına ne iyi gelir konusunu gündeme getirmektedir. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda aşıdan sonra kol ağrısına sıcak ve soğuk kompres uygulamanın doğru olmadığını açıklamıştır. Aşıdan sonra kol ağrısının ciddi boyutlara ulaşması durumunda doktor kontrolüne gidilmelidir.Aşıdan sonra kol ağrısı ve daha fazlası için bu zamana kadar gerçekleştirilen açıklamalar bu doğrultudadır.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.