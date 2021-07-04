5 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var?

Yeni bir hafta başlarken Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında sevilen dizilerin yeni bölümleri yer alacak. Birbirinden iddialı dizilerin oynayacağı 5 Temmuz Pazartesi televizyonda ne var? Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 5 Temmuz Pazartesi yayın akışı ve 5 Temmuz pazartesi yayın akışı nasıl? 5 Temmuz Pazartesi televizyonda hangi diziler var? 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı
5 Temmuz Pazartesi 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?
Yeni bir haftanın başlamasıyla birlikte televizyonda bu hafta hangi dizilerin yer alacağı gündem konusu oldu! Peki, 5 Temmuz Pazartesi 20021 Televizyonda Hangi diziler var?
5 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Maraşlı
5 Temmuz 2021 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
14.45 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D
Ana Haber
20.00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23.30 Sadakatsiz
5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan
ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
5 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin
İşim
16:00 Zuhal Topal
'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal 7 Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Küçük Yolcu
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim
5 Temmuz Pazartesi TV 8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor
Panaroma
20:00 Survivor5 Temmuz 2021 Pazartesi yayın akışı belli oldu mu?
Temmuz ayının en çok sorulan soruları arasında yer alıyor. İşte en çok izlenen kanalların 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayın akışı!