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5 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var?

5 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var?

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarında yeni bir hafta başlıyor. Hafta boyunca sevilen dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelecek. Peki, 5 Temmuz pazartesi yayın akışı nasıl? 5 Temmuz Pazartesi televizyonda hangi diziler var? 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 15:22
5 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 5 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var?

Yeni bir hafta başlarken Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında sevilen dizilerin yeni bölümleri yer alacak. Birbirinden iddialı dizilerin oynayacağı 5 Temmuz Pazartesi televizyonda ne var? Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 5 Temmuz Pazartesi yayın akışı ve 5 Temmuz pazartesi yayın akışı nasıl? 5 Temmuz Pazartesi televizyonda hangi diziler var? 5 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı

5 Temmuz Pazartesi 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?


Yeni bir haftanın başlamasıyla birlikte televizyonda bu hafta hangi dizilerin yer alacağı gündem konusu oldu! Peki, 5 Temmuz Pazartesi 20021 Televizyonda Hangi diziler var?


5 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı


08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Maraşlı

5 Temmuz Pazartesi 2021 Televizyonda Hangi Diziler Var?

5 Temmuz 2021 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı


07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

14.45 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23.30 Sadakatsiz

5 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı


07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

5 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı

5 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı


08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

5 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı


08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı


05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal 7 Yayın Akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:40 Küçük Yolcu

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim

5 Temmuz Pazartesi TV 8 Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

5 Temmuz 2021 Pazartesi yayın akışı belli oldu mu? Temmuz ayının en çok sorulan soruları arasında yer alıyor. İşte en çok izlenen kanalların 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayın akışı!

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