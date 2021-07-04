3 yaşındaki oğlunu arabadan sarkıtmıştı... .Sorumsuz baba tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; bir araç sürücüsü tarafından yaşı küçük olan bir çocuğun araç hareket halindeyken araç kapısından sarkıtılması konusu ile ilgili inceleme başlattı.



3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı



Araç plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen araç sürücüsü M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



Söz konusu kişi, üç yaşındaki öz oğlunu gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.



'Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.