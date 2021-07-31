Yangının çıktığı alandan kaçıyordu... Pet şişe içinde tinerle kaçıyordu yakalandı

Bilecik’te çıkan ve zamanında müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangının şüphelesi yakalandı. Pet şişe içerisinde tinerle kaçtığı iddia edilen 43 yaşındaki Erkan A, adliyeye sevk edildi.
Bilecik-Vezirhan D-100 karayolu üzerindeki Abdalderesi mevkiinde dün başlayan yangın korku dolu anlara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen söndürme ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan alevler, hemen yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.