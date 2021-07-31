Yangından etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.