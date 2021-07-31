Türkiye yangınlarla boğuşurken Yılmaz Özdil bugünkü köşe yazısında skandal bir küfüre imza attı!

Türkiye geçtiğimiz 4 gündür 21 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden gelen görüntüler yürekleri dağlarken sözde muhalif kesim ise provokatif söylemleri dilinden düşürmüyor. Yaşanan her olayı siyasete mal eden muhalif kesim bu acılı günlerde de huyundan vazgeçmedi. Cumhuriyet köşe yazarı Yılmaz Özdil, yangınlar ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısında skandal ifadelere yer verdi.