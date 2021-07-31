Türkiye yangınlarla boğuşurken Yılmaz Özdil bugünkü köşe yazısında skandal bir küfüre imza attı!

Türkiye geçtiğimiz 4 gündür 21 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden gelen görüntüler yürekleri dağlarken sözde muhalif kesim ise provokatif söylemleri dilinden düşürmüyor. Yaşanan her olayı siyasete mal eden muhalif kesim bu acılı günlerde de huyundan vazgeçmedi. Cumhuriyet köşe yazarı Yılmaz Özdil, yangınlar ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısında skandal ifadelere yer verdi.
Türkiye'nin kalbi yangın bölgeleriden atmaya devam ediyor. Ülkece yaşadığımız acıları provokasyon malzemesi haline getirmeye bayılan muhalif kesim ise hemen iş başına geçti. Yılmaz Özdil orman yangınları ile ilgili yazdığı köşe yazısında skandal ifadeler kullandı.
Özdil 's****k yaklaşm' diyerek ahlaksız bir küfüre imza attı. İşte Yılmaz Özdilin yazısının o kısmı;
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