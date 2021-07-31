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Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 4 maç geride bıraktı. 2 Galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 4 maç geride bırakılırken 5. Maç heyecanı başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda? İşte Türkiye Rusya maçı hakkında detaylar…

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:12
Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 TOKYO Olimpiyatları'nda ilk rakibi ve geçen senenin olimpiyat şampiyonu olan Çin'i 3-0 yenmesinin ardından İtalya, ABD ve Arjantin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları İtalya karşılaşmasını 3-1 kaybetti ve 29 Temmuz tarihinde yapılan ABD Türkiye maçını ise 3-2 kaybederek haneye 1 puan yazdı. 31 Temmuz tarihinde gerçekleşen Arjantin Türkiye maçında Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkan Filenin Sultanları son olarak Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, merakla beklenen Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman?


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatında B Grubu'ndaki son maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. 2 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan Türkiye Rusya voleybol maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı saat kaçta?



Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta?


Türkiye Rusya voleybol maçı Türkiye saatlerine göre 2 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.20'de gerçekleştirilecek. Bu bilginin yayınlanması üzerine çeyrek final öncesi son maç olan Türkiye Rusya maçı hangi kanalda sorusu sorulmaya başladı.

Türkiye Rusya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?


2 Ağustos 2021 tarihinde Tokyo Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye Rusya voleybol maçı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



Türkiye Rusya voleybol maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarılar diliyoruz.

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