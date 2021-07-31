A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 TOKYO Olimpiyatları'nda ilk rakibi ve geçen senenin olimpiyat şampiyonu olan Çin'i 3-0 yenmesinin ardından İtalya, ABD ve Arjantin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları İtalya karşılaşmasını 3-1 kaybetti ve 29 Temmuz tarihinde yapılan ABD Türkiye maçını ise 3-2 kaybederek haneye 1 puan yazdı. 31 Temmuz tarihinde gerçekleşen Arjantin Türkiye maçında Arjantin'i 3-0 yenerek gruptan çıkan Filenin Sultanları son olarak Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, merakla beklenen Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?





Türkiye Rusya Voleybol Maçı Ne Zaman?



Türkiye Rusya Voleybol Maçı Saat Kaçta?



Türkiye Rusya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatında B Grubu'ndaki son maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. 2 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan Türkiye Rusya voleybol maçı heyecanla bekleniyor. PekiTürkiye Rusya voleybol maçı Türkiye saatlerine göre 2 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.20'de gerçekleştirilecek. Bu bilginin yayınlanması üzerine çeyrek final öncesi son maç olanorusu sorulmaya başladı.2 Ağustos 2021 tarihinde Tokyo Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye Rusya voleybol maçı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Türkiye Rusya voleybol maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarılar diliyoruz.