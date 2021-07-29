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Son Dakika Manavgat Yangını Manavgat'ta Yangın Nerede Çıktı? Manavgat Yangını Nerede? Manavgat Yangınından Görüntüler Manavgat Yangınında Can Kaybı

Son Dakika Manavgat Yangını Manavgat'ta Yangın Nerede Çıktı? Manavgat Yangını Nerede? Manavgat Yangınından Görüntüler Manavgat Yangınında Can Kaybı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havadan ve karadan müdahalelerle Manavgat yangını söndürme çalışmaları devam etse de durum ciddiyetini koruyor. Halk Manavgat yangınında son durum nedir? sorusunu soruyor. Peki, Manavgat yangınında son durum nedir? Manavgat yangını söndürüldü mü? İşte Manavgat yangınından görüntüler…

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:38
Son Dakika Manavgat Yangını Manavgat'ta Yangın Nerede Çıktı? Manavgat Yangını Nerede? Manavgat Yangınından Görüntüler Manavgat Yangınında Can Kaybı

Dün saat 12.05 saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın 4 farklı noktada aktif bir şekilde devam ediyor. Yangının şehir merkezine yakın olması sebebiyle insanların evleri, hayvanları ve eşyaları yanıyor. Can kaybının meydana geldiği Manavgat yangını 2 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 200 arazöz ve 800 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Peki, Manavgat Yangınında Son Durum Nedir? Manavgat Yangını Söndürüldü mü? Manavgat Yangını Kontrol Altına Alındı mı?

Manavgat Yangınında Son Durum Nedir?


28 Temmuz 2021 sabah saat 12.05'te ortaya çıkan Manavgat yangını hız kesmeden devam ediyor. Hayvanların ölümüne, evlerin ve arabaların yanmasına, ormanların yok olmasına sebep olan Manavgat yangınında son durum bildirildi. Manavgat yangınında havan ve karadan yangın söndürme çalışmaları gerçekleştirilse de yangın kontrol altına alınamadı.Peki, Manavgat yangını söndürüldü mü?



Manavgat Yangını Söndürüldü mü?


Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etse de Manavgat'ta meydana gelen yangın söndürülemedi. Peki, Manavgat yangınında can kaybı var mı?



Manavgat Yangınında Can Kaybı Var mı?


Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve pek çok canlının hayatını kaybetmesine sebep olan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Manavgat yangınından görüntüler ve Manavgat yangını son dakika haberleri paylaşılmaya devam ediliyor.

Manavgat Yangını Söndürüldü Mü?Manavgat Yangınında Can Kaybı Var Mı?Manavgat Yangını Son DakikaManavgat Yangını Nerede?


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