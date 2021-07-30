Son Dakika İzmir’de Yangın İzmir’de Nerede Yangın Çıktı? İzmir Yangınında Can Kaybı Var mı? İzmir Kiraz'dan Yangın Görüntüleri İzmir Yangını Söndürüldü mü

Son dakika haberlerine göre İzmir’de yangın çıktı! Türkiye’nin pek çok şehrinde art arda gelen kötü haberler artarak devam ediyor. Birbirinden farklı illerde hain saldırılar gerçekleştiren kişiler tarafından çıkan yangınların arkası kesilmiyor. Son olarak İzmir’de çıkan yangın haberinin gelmesi ile birlikte vatandaşın endişesi artıyor. Peki, İzmir’de nerede yangın çıktı? İzmir yangınında can kaybı var mı?
İzmir'den gelen son dakika bilgileri doğrultusunda yeni bir yangının daha ortaya çıktığı kesinlik kazandı. İzmir'den kahreden haberin gelmesi üzerine pek çok kişi İzmir'de nerede yangın çıktı? Sorusunun sorulmasına sebep oldu. Peki, İzmir'de yangın var mı? İzmir yangını söndürüldü mü? İzmir yangınında can kaybı var mı?