Son Dakika İzmir’de Yangın İzmir’de Nerede Yangın Çıktı? İzmir Yangınında Can Kaybı Var mı? İzmir Kiraz'dan Yangın Görüntüleri İzmir Yangını Söndürüldü mü

İzmir'den gelen son dakika bilgileri doğrultusunda yeni bir yangının daha ortaya çıktığı kesinlik kazandı. İzmir'den kahreden haberin gelmesi üzerine pek çok kişi İzmir'de nerede yangın çıktı? Sorusunun sorulmasına sebep oldu. Peki, İzmir'de yangın var mı? İzmir yangını söndürüldü mü? İzmir yangınında can kaybı var mı?





İzmir'de Yangın Nerede Çıktı?



İzmir Yangınında Can Kaybı Var mı?



Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri ciğerleri yakmaya devam ediyor. Manavgat'ta başlayan yangının ardından pek çok şehirde orman yangınlarının yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına devam edilmesine rağmen her dakika artan orman yangınları endişeye sebep oluyor. Son olarak İzmir'in Kiraz ilçesinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü orman yangını başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek adına mücadeleye devam ediyorlar. Peki,Saat 15.00 sularında çıkan yangında yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak adına çalışmalarını sürdürürken henüz can kaybı açıklaması gerçekleştirilmedi.İzmir'de yangın nerede?soruları ise bölgeden gelen son dakika bilgileri ile güncellenmeye devam etmektedir.