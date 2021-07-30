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Son Dakika İzmir’de Yangın İzmir’de Nerede Yangın Çıktı? İzmir Yangınında Can Kaybı Var mı? İzmir Kiraz'dan Yangın Görüntüleri İzmir Yangını Söndürüldü mü

Son Dakika İzmir’de Yangın İzmir’de Nerede Yangın Çıktı? İzmir Yangınında Can Kaybı Var mı? İzmir Kiraz'dan Yangın Görüntüleri İzmir Yangını Söndürüldü mü

Son dakika haberlerine göre İzmir’de yangın çıktı! Türkiye’nin pek çok şehrinde art arda gelen kötü haberler artarak devam ediyor. Birbirinden farklı illerde hain saldırılar gerçekleştiren kişiler tarafından çıkan yangınların arkası kesilmiyor. Son olarak İzmir’de çıkan yangın haberinin gelmesi ile birlikte vatandaşın endişesi artıyor. Peki, İzmir’de nerede yangın çıktı? İzmir yangınında can kaybı var mı?

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 15:25
Son Dakika İzmir’de Yangın İzmir’de Nerede Yangın Çıktı? İzmir Yangınında Can Kaybı Var mı? İzmir Kiraz'dan Yangın Görüntüleri İzmir Yangını Söndürüldü mü

İzmir'den gelen son dakika bilgileri doğrultusunda yeni bir yangının daha ortaya çıktığı kesinlik kazandı. İzmir'den kahreden haberin gelmesi üzerine pek çok kişi İzmir'de nerede yangın çıktı? Sorusunun sorulmasına sebep oldu. Peki, İzmir'de yangın var mı? İzmir yangını söndürüldü mü? İzmir yangınında can kaybı var mı?

İzmir'de Yangın Nerede Çıktı?


Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri ciğerleri yakmaya devam ediyor. Manavgat'ta başlayan yangının ardından pek çok şehirde orman yangınlarının yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. Yangın söndürme çalışmalarına devam edilmesine rağmen her dakika artan orman yangınları endişeye sebep oluyor. Son olarak İzmir'in Kiraz ilçesinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü orman yangını başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek adına mücadeleye devam ediyorlar. Peki, İzmir yangınında can kaybı var mı?

İzmir Yangınında Can Kaybı Var mı?


Saat 15.00 sularında çıkan yangında yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak adına çalışmalarını sürdürürken henüz can kaybı açıklaması gerçekleştirilmedi.

İzmir'de yangın nerede? İzmir yangını kontrol altına alındı mı? soruları ise bölgeden gelen son dakika bilgileri ile güncellenmeye devam etmektedir.

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