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Son Dakika Fethiye’de Orman Yangını Fethiye’de Yangın mı çıktı? Fethiye Yangınında Can Kaybı Var mı? Fethiye Yangını Son Dakika

Son Dakika Fethiye’de Orman Yangını Fethiye’de Yangın mı çıktı? Fethiye Yangınında Can Kaybı Var mı? Fethiye Yangını Son Dakika

Orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi! Türkiye’nin pek çok yerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme faaliyetleri devam ederken Fethiye’den de acı haber geldi! Peki, Fethiye orman yangını kontrol altına alınabildi mi? Fethiye’de orman yangını nerede çıktı?

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 01:59
Son Dakika Fethiye’de Orman Yangını Fethiye’de Yangın mı çıktı? Fethiye Yangınında Can Kaybı Var mı? Fethiye Yangını Son Dakika

Fethiye'de ormanlık alanda yangın çıktığı haberinin sosyal medya hesapları üzerinden yayılmasının ardından büyük panik başladı. Halk Fethiye'de yangın nerede çıktı? Sorusunu soruyor. Peki, Fethiye yangını söndürüldü mü? Fethiye'de yangın nerede çıktı? İşte Fethiye yangını son durum

Fethiye'de Nerede Yangın Çıktı?

Art arda gelen orman yangını haberleri ciğerimizi yakıyor! Pek çok ilde ardı arkası kesilmeyen orman yangınları devam ederken bu kez acı haber Fethiye'den geldi. Fethiye'de ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye gitse de yangın kısa süre içerisinde büyüyerek kontrolden çıktı. Yangın söndürme çalışmaları gece saatlerinde devam ederlen Fethiye Belediye Başkanı halktan ormanlarda nöbet tutmasını istedi. Tüm ekipler Fethiye'de başlayan yangını söndürmek adına faaliyet gerçekleştiriyor. Peki, Fethiye yangınında can kaybı var mı?



Fethiye Yangınında Can Kaybı Var mı?


Fethiye'de gece saatlerinde meydana gelen yangında can kaybının olup olmadığı bilinmiyor. Ekiplerden alınan son dakika bilgileri doğrultusunda resmi kayıtlara geçen can kaybının olmadığı belirtildi.

Fethiye yangını son durum ilerleyen saatlerde yapılması beklenen açıklamaların ardından resmiyet kazanacak.

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